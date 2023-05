Allan Banegas explota contra Troglio: “Él me insultó, que diga la verdad o que me lo venga a decir de frente”

¿Qué le dijo? “Insultándome, son insultos, pero yo a él lo respeto, si es posible que le pueda a decir de frente otra vez, ahí sí. Si me lo dijo se vino corriendo, con esas cosas no se puede”

Pelea con Troglio: “No, para nada, terminó el partido y uno está caliente, él me empezó a insultar y sabiendo que uno está caliente. La verdad yo lo respeto a él, lo admiro mucho, pero tampoco yo me iba a dejar”.

¿Hubo agresión? “No, agredirlo no, pero la verdad no me quedé callado, yo también lo insulté, pero como le digo uno está caliente. Vuelvo y repito: terminó el partido, él llegó y me insultó”.

¿Qué le dijo? “Él bien sabe, me gustaría que él lo repitiera. Sí lo puteé, lo regañé y todo porque él me insultó, solo espero que si tiene el chance de volver a hablar que diga la verdad o que me lo venga a decir de frente”.

¿Alguna rencilla cuando estuvo en Olimpia? “No, para nada. Al terminar el año de contrato con Olimpia fue mi decisión de no seguir. Yo a él lo admiro mucho, pero cosas así no”.