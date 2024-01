Alex López se pronuncia sobre su futuro tras el partido Honduras-Islandia, ¿se queda en Olimpia?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Alex López quedó desligado del Alajuelense y ahora su futuro no está definido y tras su participación con la Selección de Honduras en el amistoso ante Islandia, el jugador podría tomar una decisión.

“El profe me dio la oportunidad de jugar 45 minutos, lo aproveché de la mejor manera, pero lastimosamente en el segundo tiempo tras el penal, la Selección se desordenó un poco y se dejó de hacer lo que estuvimos haciendo en el primer tiempo”.

Y agrega: “En el primer tiempo se manejó el balón, se tuvo oportunidad de gol, ellos ninguna y no nos patearon al marco. Casi la mayoría de jugadores del primer tiempo teníamos poco tiempo. Yo tenía tres entrenos y era claro lo que podía pasar”.

Alex considera que ese partido ante Islandia no era para perderlo de esa manera: ”Si no pasa lo del primer gol, no era para que el partido se perdiera”.

El volante y capitán en dicho partido también se refirió al duelo del próximo mes de marzo, donde deberán enfrentar a Costa Rica.