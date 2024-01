Reinaldo Rueda sobre Bengston: “Si con 36 años es la solución, bienvenido sea”

Rueda no descartó que para la batalla rumbo a la Copa América, el veterano goleador del Olimpia, Jerry Bengston, sea convocado ante la ausencia de presencia ofensiva, sumada a la baja del Choco Lozano por sanción.

“Creo que influyó mucho el penal porque cambió el partido desde el punto de vista estratégico, ellos tomaron confianzas, antes del 0-1 tuvimos acciones y allí radica todo, no hay misterios. También tuvieron más espacios porque tuvimos que salir porque es un equipo con mucha técnica, con buen nivel, un rival que tiene grandes virtudes y tal vez no es del gusto nuestro y por eso nos desnudaron”.

Las enseñanzas que lo dejó este partido

“Hay varias lecturas que pueden sonar a disculpas, pues hay jugadores que vienen de la Liga hondureña que no han iniciado actividad y hay jugadores que vienen con poco entrenamiento, sin partidos de preparación y suele suceder. Ese tema se dio en un entrenamiento, lo corregimos y se repitió y de allí se dio el factor psicológico. Nos duele perder porque uno no quiere hacerlo ni en entrenos, porque no queremos perder la confianza en nuestro pueblo y nos han dado una lección dura para seguir creciendo”.

Destacó el nivel colectivo de Islandia