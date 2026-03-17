Alajuelense vs LA FC EN VIVO: Hora y canal que transmite Concacaf Champions Cup en directo

Alajuela, Costa Rica.- La serie entre Alajuelense y Los Angeles FC llega completamente abierta a la vuelta de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup , luego del empate 1-1 registrado en el duelo de ida disputado en California. El resultado dejó todo por definirse en territorio costarricense.

El conjunto rojinegro sacó un valioso resultado en el primer partido tras adelantarse con un gol de Alejandro Bran, aunque el equipo estadounidense reaccionó en la segunda mitad con la anotación de Denis Bouanga para igualar el marcador. A pesar del dominio de LAFC en los remates, Alajuelense resistió y mantuvo la serie viva de cara al encuentro definitivo.

Ahora, la eliminatoria se traslada al Estadio Alejandro Morera Soto, donde los costarricenses buscarán aprovechar su condición de local para dar el golpe y avanzar a los cuartos de final. Por su parte, LAFC llega con la obligación de marcar y sostener su buen momento en la temporada para evitar una sorpresa en Centroamérica.