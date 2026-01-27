Agustín Mulet palpita partido de Olimpia ante América de México y futuro de Jorge Álvarez

El argentino destacó la importancia de llegar enfocados, valoró la sana competencia en el mediocampo con la llegada de Raúl García, que eleva el nivel del equipo, y también se refirió a Jorge Álvarez , a quien no dudó en señalar como el mejor jugador de Honduras, resaltando sus cualidades y el potencial que tiene para dar el salto al fútbol internacional.

Tegucigalpa, Honduras .- Agustín Mulet ya palpita el atractivo duelo que Olimpia sostendrá ante el América de México por la Champions de Concacaf, un compromiso internacional que ilusiona al plantel albo y que el mediocampista asume con total concentración y confianza.

Consultarte sobre el momento en el que cerraste el torneo anterior y has iniciado nuevamente como titular. ¿Qué crees que fue importante o ha sido clave para que vos pudieras finalmente encontrar un cupo en el equipo, convertirte casi en uno de los inamovibles del equipo del profe Espinel? ¿Y cómo ves todo lo que viene?

Concentrado, con muchas ganas de jugar ese partido también, porque va a ser un partido muy mirado y muy importante para nosotros, para todos. Así que, bueno, esperemos hacerlo de la mejor manera.

Hablando siempre del tema de Concacaf, ¿cómo estás viviendo este momento? Actual campeón o bicampeón con el Olimpia , pero ¿cómo lo vivís a nivel internacional también para tu carrera profesional?

Bueno, la verdad, nada, llegué, como había dicho esa vez que me había costado. Pero me puse bien físicamente, también con la confianza de los compañeros, ir sumando minutos y todo eso, ¿no? Me ayudó a llegar a este buen nivel que yo me estoy sintiendo y siento que tengo para dar más. Y, nada, después lo del partido con el América va a ser un hermoso partido, ¿no? Que, bueno, estamos esperando todo. Primero tenemos el partido con el Olancho también, que estamos concentrados en eso. Y, nada, después tocar ese partido que es muy importante para nosotros.

Agustín, antes de que finalizara el campeonato pasado, hablábamos de las críticas que estaban sobre ustedes, los jugadores extranjeros, porque siempre se espera un poco más. ¿Cómo pasó toda esa lluvia de críticas para poder afianzarse de la manera como lo ha hecho en Olimpia?

Yo creo que tomé las críticas de una buena manera, me preparé mejor y quería revertir la situación. Y, nada, creo que tengo que seguir trabajando, tengo que seguir mejorando para llegar a un mejor nivel todavía, que yo me siento bien ahora.

Y crees que este equipo está a la altura de enfrentar a un equipo tan poderoso como el América? Porque sabemos lo que es el América y la gente habla, será que Olimpia va a ser goleado, ¿aguantará? ¿Dónde crees que pase el tema para que Olimpia esté a la altura de enfrentar a un equipo tan grande como el América?

No, yo creo que mientras más hablen, mejor para nosotros, porque vamos a ir más concentrados. Tenemos un muy buen equipo y vamos a competir de igual en igual contra ellos, no importa lo que tengan ellos, nosotros estamos muy bien, somos muy campeones, así que vamos a ir a hacer un buen trabajo.

Y siempre hablando de ese tema, ¿crees que le ajuste a este Olimpia con el plantel que tiene? Acabas de mencionar que tiene buen equipo, pero es un equipo bastante joven, solo se han reforzado con un extranjero más. ¿Crees que les ajuste para poder sacar una buena llave a este América dentro de una semana?

Sí, bueno, se fueron algunos compañeros, ahora llegó un compañero nuevo, pero bueno, nos sentimos con confianza, nosotros venimos bien haciendo nuestro trabajo, así que esperemos hacer un buen partido y pasar a la siguiente fase.

¿Por dónde consideras que puede estar la clave o el éxito de la Olimpia para superar esta llave? Por ahí decía Facundo que en casa hay que ser contundente, ¿pero crees que es suficiente? Conociendo, por ejemplo, la historia y lo emblemático que es el Estadio Azteca

Sí, primero tenemos que hacer un buen partido acá y después ir allá y también hacer un buen partido, todavía no pudimos analizar nada con el profe, con el cuerpo técnico, así que después veremos los puntos que tenemos que atacarles, defendernos y nada, ir concentrados.

¿Cómo se están manejando todo esto? ¿Están pensando más en América o están pensando en la liga interna? ¿Cómo lo están viviendo ustedes en el camerino y el profe qué les ha dicho?

No, la verdad que yo, nosotros, los chicos estamos concentrados en el partido de mañana. Bueno, tenemos que hacer un buen partido ahora con Olancho, después con Juticalpa y después vendrá el América, ¿no? Sabemos que es muy importante ese partido, que toda la gente está esperando eso, nosotros también, pero bueno, primero tenemos dos partidos que tenemos que ganar.

Agustín, mencionaba Eduardo Espinel en conferencia de prensa sobre las capacidades de Jorge Álvarez y hoy por hoy lo considera el mejor jugador de Honduras. Vos que sos sudamericano, argentino, ¿crees vos que está para una liga suramericana? Quizás por la edad no, pero ¿le ves las cualidades a Jorge Álvarez?

Sí, obvio, por la edad también, es joven todavía. Para mí tiene tiempo todavía de ir para afuera, de mostrar sus habilidades, ya todos saben que es muy buen jugador. Y sí, también estoy de acuerdo que es el mejor jugador de Honduras, y la edad está bien, es joven todavía, tiene tiempo para demostrar.

Más competencia te ha llegado con Raúl García en el mediocampo, ¿crees que puede hacer una buena dupla en ese mediocampo, recordando que se vienen partidos bastante seguidos, miércoles, domingo, y tomando en cuenta el torneo internacional que va a ser como la cúspide de ese torneo?

Sí, bueno, estoy acostumbrado a tener buena competencia ahí en el medio, en los clubes que jugué, gracias a Dios. Fueron grandes y siempre tuve buenos compañeros, así que nada, siempre viene bien tener competencia, ¿no? Para uno estar en su mejor nivel y bueno, seguir así, metiéndole y demostrando.