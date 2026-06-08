Actualidad de Liga Nacional en Honduras: Fichajes top, nuevo ascendido y, ¿habrán 12 equipos?

Además, el Ciclón Azul dio un paso importante fuera de la cancha al firmar un acuerdo comercial con Fanatics, mientras que Olimpia confirmó amistosos internacionales ante Cincinnati y Houston Dynamo , convirtiendo estos en algunos de los diez temas más relevantes que rodean actualmente a la Liga Nacional.

Tegucigalpa, Honduras.- A pocas semanas de que la Liga Nacional defina oficialmente la fecha de inicio del torneo Apertura 2026-27 , el fútbol hondureño vive días de intensa actividad con varios temas que marcan la agenda. Desde el histórico ascenso de Estrella Roja a la máxima categoría, la búsqueda de entrenador en clubes como Marathón, Juticalpa y Choloma, los movimientos en el mercado de fichajes, la posible ampliación a 12 equipos y las solicitudes de clubes interesados en ser invitados, hasta la confirmación de la Supercopa entre Olimpia y Motagua .

En el mercado de fichajes también se registran movimientos importantes. Olimpia apostó por juventud y oficializó la llegada del prometedor Janier Bermúdez , mientras que Real España fortaleció su plantilla con la contratación del experimentado defensor Marcelo Pereira, uno de los movimientos más llamativos de este período de transferencias.

Con la incorporación de Estrella Roja, el panorama de los equipos participantes comienza a definirse, aunque todavía existen varios asuntos pendientes. Entre ellos destaca la situación de algunos banquillos, ya que Juticalpa FC, Marathón y Choloma continúan sin entrenador confirmado para la próxima campaña. Además, Fernando Mira finalizó contrato con Génesis PN, aunque todo apunta a que seguirá vinculado a la institución tras una posible renovación.

La Liga Nacional de Honduras sigue tomando forma de cara al torneo Apertura 2026-27 y uno de los hechos más importantes de las últimas horas fue el ascenso de Estrella Roja. El club de El Paraíso se coronó campeón tras vencer 4-1 a Hondupino en la finalísima y aseguró su presencia por primera vez en la máxima categoría del fútbol hondureño, llevando nuevamente representación del departamento oriental a la élite nacional.

Por su parte, Lobos UPNFM confirmó la continuidad del técnico Salomón Názar para el nuevo campeonato. Sin embargo, el club universitario también inició una profunda reestructuración de su plantel al anunciar las salidas de varios futbolistas, entre ellos Kilmar Peña, Jairo Róchez y Enrique Vázquez, como parte de la renovación deportiva que busca la institución.

En Marathón continúa la espera por conocer al sustituto de Pablo Lavallén. La directiva verdolaga mantiene conversaciones con distintos candidatos y espera tomar una decisión definitiva durante la primera quincena de junio, en uno de los temas que más expectativa genera entre la afición sampedrana.

Otro de los temas que mantiene la atención de los clubes es la fecha de inicio del próximo torneo Apertura. Aunque la Liga Nacional todavía no la ha oficializado, las opciones más fuertes apuntan al 28 de junio o, en su defecto, a la primera semana de agosto. Lo que sí está completamente confirmado es la disputa de la Supercopa el próximo 25 de junio entre Olimpia y Motagua.

Mientras tanto, la posibilidad de ampliar la competencia continúa generando debate. AFFI de Choluteca, Atlético Independiente de Siguatepeque, Vida y Victoria ya presentaron solicitudes oficiales o verbales para ser considerados como invitados a la Primera División, en un escenario donde la Liga busca consolidar un campeonato con 12 instituciones participantes.

En el ámbito internacional, Olimpia también planifica su preparación para la próxima Copa Centroamericana. El conjunto merengue confirmó dos compromisos amistosos frente a Cincinnati y Houston Dynamo, ambos clubes de la MLS, como parte de su calendario previo al arranque de las competiciones oficiales.

Motagua, por su lado, protagonizó una noticia de gran impacto fuera de las canchas al firmar una alianza comercial con Fanatics. El convenio tendrá una duración de cuatro años y representa uno de los acuerdos más importantes en la historia reciente del club azul, que busca potenciar su marca y ampliar su presencia en distintos mercados. La empresa mantiene vínculos comerciales con organizaciones de primer nivel como la NFL, NBA, MLB, NHL y FIFA.

En La Ceiba también hay expectativas renovadas. Carlos Espina, nuevo presidente del Victoria, dejó claro que pretende transformar la institución y aseguró que garantizará el pago de los 12 meses del año a los futbolistas. Además, anunció que próximamente visitará Honduras para reunirse con el plantel y modernizar las áreas administrativas del club, con el objetivo de convertirlo en una organización atractiva para cualquier jugador.

Finalmente, la Liga Nacional celebrará a finales de este mes una Asamblea clave para definir varios aspectos de la próxima temporada. En dicha reunión se determinará oficialmente el futuro de los clubes aspirantes y se confirmará si el Victoria encabezado por Carlos Espina recibe la invitación para competir en Primera División, en un campeonato que ya tiene decidido expandirse a 12 equipos para el nuevo curso.