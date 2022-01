Primera jornada: Así inicia el torneo Clausura en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Después de posponer el arranque del torneo Clausura por el juego amistoso de Honduras ante Colombia, este miércoles 19 de enero iniciará la primera jornada en los diferentes estadios del país.



Olimpia, que recién anunció con bombos y platillos la llegada del argentino Pablo Lavallén como director técnico, abrirá el telón frente a Real Sociedad.



En Danlí, los Lobos de la UPNFM recibirán al Vida que llegará diezmado sin Luis Palma y Ángel Tejeda, jugadores que metieron miedo en el Apertura.



Mientras que Motagua buscará sus primeros puntos durante su visita a la ciudad de El Progreso. Ahí se medirá ante los arroceros.



Salomón Názar, quien llegó a salvar al Victoria el torneo pasado, se armó hasta los dientes para este arranque y probará sus refuerzos ante el Real España del Potro Gutiérrez.

Jueves

El Marathón recibirá al Platense de Ramón Maradiaga. El juego se disputará en horas de la noche. A continuación la jornada completa.

Miércoles 19 de enero

Lobos UPNFM vs Vida

Danlí 5:00 PM



Olimpia vs Real Sociedad

San Pedro Sula 7:00 PM



Honduras Progreso vs Motagua

El Proreso 7:15 PM



Victoria vs Marathón

La Ceiba 7:15 PM

Jueves 20 de enero

Marathón vs Platense

San Pedro Sula 7:06 PM