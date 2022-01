Marco Aceituno, el fan de Quioto y Messi que aguantó hambre para cumplir su sueño

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Desde el sector Valle Escondido, Cofradía, un chico de apenas 18 años comienza su ilusión con la Selección de Honduras. Marco Aceituno tiene una historia de superación desde los 10 años cuando viajaba constantemente a los entrenamientos, siempre vinculado al Real España.



El largo trayecto, alrededor de hora y media solo en el viaje de ida, nunca le cortó los sueños al joven.



En muchas ocasiones le tocó agarrar el bus hasta la Gran Ciudad sin acompañantes, solo con los implementos deportivos y con muchos sueños.



“Mi infancia la viví muy alegre, pero me ha costado estar acá, desde muy pequeño me metí a esto”, dijo con tono de nostalgia el atacante que se bajó de un carro Toyota 22R y claro, pagó la carrera.



Su formación académica la realizó en el colegio Itec de Cofradía, enfrente de la institución dejó su marca a punta de goles en una canchita pequeña.



El pasado viernes conoció que estaba entre los 18 convocados a la Selección Mayor y esto que apenas disputó 25 minutos en el torneo Apertura en la semifinal frente al Motagua, pero en las ligas menores y Sub-20 catracha ha sido un killer. “Yo estaba en mi casa, descansando y me enteré, fue alegría pura”.



Este día lo soñó millones de veces, vestir la camisa de la Selección Mayor es apenas uno de los logros que tiene Marquito. “Desde los 10 años llegué a Real España, con 17 años debuté, tengo mucha humildad porque todo ha sido un sacrificio, de mucho trabajo”.



“Fueron viajes constantes que tenía, fue difícil ya que todo era a diario, venía muchas veces a entrenar y sin almorzar. Llegaba hasta las 9 de la noche a mi casa y solo llegaba a hacer tareas”, recordó.



Su padre y madre hicieron todo lo posible para que Marco cumpliera su sueño de ser jugador. “El sacrificio fue en todo, en tiempo de viaje, lo económico, me he separado mucho de mis papás. Ellos todo el tiempo me han apoyado. Cuando ellos vieron la noticia de mi convocatoria, me llamaron y estaban bien contentos”.



Marquito promete no agrandarse y llegó al hotel de la Bicolor “tranquilo y con humildad” porque desea seguir siendo convocado a todas las selecciones nacionales. “Voy a entregarme en cada partido al máximo y seguir haciendo las cosas bien”. Si debuta contra Colombia llorará.



“Esta es mi primera convocatoria y la tomo con mucha responsabilidad para mi carrera y poder seguir creciendo”, relató con sonrisa tímida. Quiere ser un estandarte en Real España, es admirador de Lionel Messi a nivel internacional y de Romell Quioto en el plano nacional.

El Romántico no fue convocado a la Bicolor frente a Colombia, y en el fúturo espera pedirle consejos. “A Quioto no lo conozco, pero de los consejos que me puede dar es de como trabajar, los movimiento de área, es un gran delantero”.



“Yo estoy agradecido con Dios por la oportunidad que me ha dado, ahora quier hacer bien las cosas para seguir siendo tomado en cuenta. No me lo imaginaba esto, pero yo he venido trabajando fuerte, como todo jugador, obviamente algún día espero salir al extranjero”, confesó.



En Real España están felices porque el prospecto fue tomado en cuenta y el entrenador Raúl el Potro Gutiérrez lo envió preparado “me dijo que no me desenfocara, que hiciera todo bien y trabaja fuerte”.



Ya en la concentración iba a sostener su primera charla con Hernán el Bolillo Gómez, quien lo recibió con un fuerte abrazo en el hotel de la concentración. Este día puede ser el inicio de una gran trayectoria para Marquito.