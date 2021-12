Real España anuncia bajas para el torneo Clausura 2022

SAN PEDRO SULA.- Real España viene de realizar un torneo Apertura destacado pese a perder la final frente al Olimpia, es por tal razón que mantendrán la base para el Clausura 2022, donde debutan frente al Victoria el 15 de enero.



Elías Burbara, presidente de la institución, confirmó dos bajas y anuncia que llegarán otros dos jugadores extranjeros que asegura estarán listos para arrancar el campeonato.



La primera es la del argentino Franco Flores, quien tras un año en la institución, abandona la disciplina aurinegra por su poca participación en este torneo al igual que la del colombiano Yesith Martínez quien anteriormente había anunciado su marcha.



“Se tomó la decisión de no tocar mucho el plantel, se van Franco Flores y Yesith Martínez, los reemplazos ya se buscan y serán extranjeros”, confirmó.



Burbara además destacó la renovación del entrenador mexicano Raúl "el Potro" Gutiérrez por un año y ya los movimientos en el plantel dieron inicio.



Por su parte, el lateral derecho Kevin Álvarez se despidió de la institución aurinegra en sus redes sociales, sin embargo la directiva desea su continuidad.



“Queremos que Kevin continúe, no pensamos en tocar mucho el plantel, se van dos y vienen dos”, cerró Burbara.



“La idea de él es continuar, obviamente la ficha no es de Real España, pero ya hicimos la solicitud al equipo de Suecia para que siga y esperamos una respuesta positiva”.

Omar Rosas se queda, Chávez regresa

Otro que finalizó su convenio con la “Máquina” es el delantero mexicano Omar Rosas quien a petición del entrenador y en consonancia con el director deportivo, han tomado la decisión de renovarle por dos torneos más.



Quien no lo tiene claro es el volante Ilce Barahona, el jugador que llegó en el Apertura a los aurinegros, pero fue apartado por actos disciplinarios y no llegó a ser titular.



El presidente de Platense, Wilson Williams, anunció que Ilce será cedido a préstamo por los siguientes seis meses, aunque Burbara no lo confirmó.



Por su parte el mediocampista Gerson Chávez, quien fue cedido por seis meses a Los Ángeles Galaxy II, vuelve al plantel aurinegro para reforzar el medio campo ya que el cuadro angelino decidió no comprar la ficha.