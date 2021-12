Kevin Álvarez: "Se está jugando el pase a una final, la exigencia será mayor"  

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Entre advertencias y los deseos de poder llegar a la final, Kevin Álvarez, jugador de La Máquina advirtió este martes a Motagua que Real España apostará por estar en las instancias finales de la Liga Nacional para poder levantar la copa.



"Las semifinales siempre traen un ingrediente aparte, se está jugando el pase a una final y la exigencia va a ser mayor. Los dos equipos van a querer dar ese paso y nosotros no estamos pensando en dar ventaja", empezó a condimentar el partido el jugador del elenco de San Pedro Sula.



"Lo que entrenamos queda para nosotros. El profe llevará su estrategia y hay esperar que el día del partido para que lo veamos. Ojalá pueda salir como él lo desea", explicó.



"Esperen un Real España que va a ir a Tegucigalpa a proponer. No va a ir un equipo a buscar un resultado para traerlos a casa, porque aquí también podemos quedar eliminados. Vamos a salir a proponer, vamos por el partido y no hay nada más qué decir", advirtió.



El encuentro Motagua vs. Real España en el Estadio Nacional está programado para el 4 de diciembre a las 7:00 de la noche.



