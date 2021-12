Barcelona evalúa traer de regreso a Alexis Sánchez en enero

BARCELONA, ESPAÑA.- Medios españoles aseguran que el Barcelona tendría avanzadas negociaciones para traer de regreso al Camp Nou al chileno Alexis Sánchez en el próximo mercado invernal.



De acuerdo con el Diario Sport, el club Azulgrana, Inter de Milán y Sevilla están trabajando para concretar la operación para que se lleve a cabo en la próxima ventana de traspasos que inicia en el mes de enero.

LEA TAMBIÉN: Kylian Mbappé dice tener sed de conocer 'culturas diferentes'



Según las fuentes ligadas al Barça, el equipo que dirige Xavi Hernández busca desprenderse de Luuk De Jong, por lo que estaría plantenado un intercambio por Sánchez.



La operación iría por buen puerto y cerraría con ambos jugadores cedidos y el Barcelona desprendiéndose de un jugador que no cuenta en su plantilla.



De esta forma, Inter se llevaría a De Jong, a lo cual Sevilla, club dueño de su ficha, no se opone, y Alexis Sánchez en Can Barça.

Regreso al Camp Nou

El eventual fichaje de Alexis Sánchez marcaría su regreso al Camp Nou, estadio al cual aterrizó en 2011.



Con la camiseta Azulgrana, el chileno disputó 141 partidos, marcó 47 goles y dio 35 asistencias antes de marcharse al Arsenal en 2014.

VEA: La emotiva dedicatoria de Messi a 'Kun' Agüero