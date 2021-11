¿Cuántos años durará el contrato que Xavi Hernández firmó con Barcelona?

BARCELONA, ESPAÑA.- En una presentación única y recibido como la leyenda que es, Xavi Hernández firmó su contrato con el Barcelona tras anunciar su regreso al club azulgrana.



Tras varios días de negociaciones y el millonario pago al equipo Al Sadd catarí, Hernández llegó al club que lo vio nacer en el fútbol, determinado a devolverle su gloria.



En una ceremonia celebrada en la cancha del Camp Nou -recibimiento habitualmente reservado para los grandes fichajes- el antiguo centrocampista firmó su contrato hasta junio de 2024.



Xavi firmó el documento frente a los 10,000 aficionados que llegaron al estadio para celebrar su regreso al equipo para cumplir su sueño de convertirse en el director técnico.



A su retorno al estadio, Xavi entró bajo el himno del Barcelona acompañado de Joan Laporta, quien se mostró muy emocionado con el retorno del exjugador.

“Muchas gracias. No quiero emocionarme, pero estoy muy ilusionado. Me puso la piel de gallina. Como ya lo he dicho aquí, somos el mejor club del mundo y trabajaré con mucha exigencia para cumplir con las expectativas. El Barcelona no se puede empatar ni perder, hay que ganar cada partido. Muchas gracias y visca Cataluña”, dijo frente a la afición que lo recibió con gritos de jubilo.



“Estamos en una situación difícil como club, económica y deportiva y los necesitamos más que nunca”, añadió en su primer mensaje.



Según la prensa, los 5 millones de euros de la cláusula de liberación del antiguo centrocampista serán pagados a partes iguales entre el Barça y Xavi, quien financiará su parte con eventos promocionales del Mundial-2022 de Catar.



El técnico de 41 años regresa seis años después de salir del equipo tras ganar la Champions en 2015.



Xavi dirigirá su primer entrenamiento el martes, con un plantel plagado de bajas por lesión y sin internacionales, de viaje con sus selecciones.