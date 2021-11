Andy Najar dice no a la convocatoria del Bolillo Gómez

Esta representa una sensible baja para Honduras en esta eliminatoria, pues Andy ha sido el mejor futbolista de esta selección a pesar de actuar como lateral derecho.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Federación Nacional de Fútbol de Honduras, horas después que el Bolillo Gómez anunciara la convocatoria oficial para los juegos ante Panamá y Costa Rica, comunicó que el jugador Andy Najar ha decidido no venir a los encuentros eliminatorios.



Sin especificar la razón por la cual Andy ha decidido no atender el llamado, Fenafuth a través de su departamento de prensa comunicó que fue su agente quien le comunicó al gerente Gerardo Ramos la noticia.



En su lugar, el entrenador Hernán Darío Gómez ha convocado al defensor Cristopher Meléndez, lateral derecho de Motagua quien también puede desempeñarse como defensa central o bien mediocampista de contención.



Esto representa una sensible baja para Honduras en esta eliminatoria, pues Andy ha sido el mejor futbolista de esta selección a pesar de actuar como lateral derecho.

Comunicado de prensa de Fenafuth

El Cuerpo Técnico de la Selección de Honduras ha convocado al jugador Cristopher Meléndez en reemplazo de Andy Najar.



Esta decisión fue tomada después que el representante del jugador le comunicara al Director Deportivo de la H que Andy no se presentará a la selección.