"Un récord en 85 años": redes sociales se vuelcan contra Koeman por caída ante Real Madrid

BARCELONA, ESPAÑA.- La derrota sufrida por el Barcelona este domingo frente al Real Madrid ha generado todo tipo de reacciones en las redes sociales, desde las celebraciones de los aficionados merengues hasta las críticas para la escuadra azulgrana y, sobre todo, hacia su director técnico.

En cuestión de minutos, ​​Ronald Koeman se volvió tendencia en redes, y no solo por el 1-2, sino porque según algunos, acaba de vencer un nuevo récord al convertirse en el segundo entrenador del Barça en perder tres partidos seguidos desde hace 85 años.

Ronald Koeman todavía no ha sido capaz de ganar ningún partido importante siendo entrenador del Barça. El neerlandés no tiene soluciones y su crédito se ha terminado. No tiene sentido que siga dirigiendo al equipo. #FCBarcelona pic.twitter.com/V6pAPwhCzc