Lencas Bike Club está listo para la Vuelta El Heraldo: "Apoyar esta causa es el galardón más grande"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Este año la Vuelta EL HERALDO viene cargada de solidaridad, tanto así que muchos de los clubes ciclistas hondureños que siempre se han matriculado en la competencia, nuevamente le están diciendo presente a la décima edición del evento.



Lencas Bike Club de Intibucá es uno de esos grupos de ciclistas que ya se inscribió en la Vuelta y que se reporta listo tanto para cumplir el reto como para apoyar la causa.



"Con mayor motivación estamos decididos a apoyar con nuestra inscripción, y sobrepasar los 100 kilómetros", dijo la presidenta de este team, Alicia Flores, una intibucana de cepa.



El ciclismo les permite "promocionar el deporte y la salud como un estilo de vida, crear un impacto en la promoción turística de Intibucá a través de roles y competencias de ciclismo que constantemente organizamos".



Este grupo fundado en 2013 está integrado por unos 30 ciclistas (hombres y mujeres), pero también están empezando a incluir a los consentidos de la casa.



"Estamos ya conformando nuestro equipo de niños y niñas, ya que como club creemos fielmente que el deporte incide en una formación de valores en nuestros pequeños", añadió Flores.



Lencas Bike Club inició su participación en la Vuelta EL HERALDO en 2015. Durante sus experiencias no solo han destacado con varios trofeos ganados en diferentes categorías, sino también por su colorido uniforme, que es inspirado en el vestuario indígena Lenca.



Además de practicar el deporte que les apasiona, los integrantes de este club se ven todavíamás empujados a participar porque se apoyará económicamente a la Asociación Hondureña del Teléfono de la Esperanza.



"Les motivamos a continuar en esta lucha, principalmente por nuestros jóvenes, y este año en bicicleta les acompañamos para que sigan su labor, y juntos podamos aportar un poco para llevar la esperanza a muchas personas", apuntó la pedalera.



Por supuesto no dudó en invitar a todas las personas a que tengan la oportunidad de colaborar con la causa, haciendo énfasis en que la solidaridad es determinante.



"El competir es importante, pero lo es más apoyar esta causa es el galardón más grande, así que no se la pierdan, sean ciclistas profesionales o novatos", concluyó Alicia.