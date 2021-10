Hernán “Bolillo” Gómez: "Vamos a pelear para ir a Qatar"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "Vamos a pelear para ir a Qatar", es la promesa del técnico colombiano Hernán "Bolillo" Gómez, quien a partir de este viernes toma el control de una dañada Selección Nacional de Honduras.



En su primera entrevista como entrenador de la "H", Gómez prometió hacer el mayor esfuerzo para llevar a la Bicolor al Mundial. "Vamos a pelear para ir a Qatar. Pero, sino, tendremos que trabajar para poder estar en el 2026".

El colombiano aceptó que la "H" está en una mala posición en la eliminatoria mundialista, sin embargo, dijo que "vamos a trabajar por esos 24 puntos, con los directivos se ha hablado porque no es bueno estar cambiando procesos a cada rato, hay que trabajar hasta el 2026".



Agregó que "trabajo hay y ahora es de saber sacar buenos resultados, en la clasificación uno gana dos partidos seguidos y subis en la tabla, pero sabemos que es difícil poder ganar 5 juegos consecutivos en Concacaf hoy en día".



En cuanto a su determinación de dirigir la Selección por los partidos que quedan de la eliminatoria, manifestó que "fue una escogencia mutua. Hablé con los directivos, conozco al medio, la eliminatoria y siempre me pareció Honduras una selección muy fuerte y no desde ahora, sino desde muy atrás".



La Fenafuth anunció en Twitter, con bombos y platillos, a "Bolillo" Gómez, de quien destacó sus tres clasificaciones al Mundial con Colombia en Francia 98, con Ecuador en Corea 2002 y con Panamá en Rusia 2018.

