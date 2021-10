Alberth Elis: ¿Sueñan con otro Aztecazo? "Claro, la mentalidad es llevarnos puntos a casa"

CUERNAVACA, MÉXICO.- Alberth Elis tiene buenas sensaciones previo al partido entre Honduras y México, luego de que pudo participar contra Costa Rica siendo titular. La Panterita espera poder mostrar una mejor versión este domingo en el estadio Azteca.



¿Cuáles son tus sensaciones tras lo sucedido ante Costa Rica y lo que se viene mañana contra México?

El partido contra Costa Rica tratamos de ir al ataque, ser incisivos, buscar el partido desde el primer minuto, pero no pudimos hacer el gol, aunque el equipo se vio bien. En lo personal recuperando el ritmo, estuve meses sin jugar, pero voy recuperándome para estar al nivel. Estamos motivados sabiendo el compromiso, no será fácil, pero tenemos una gran selección, con hambre de triunfo.

¿Tu sentir y pensar con lo que se está viviendo en esta eliminatoria?

Creo que será un partido duro, como siempre lo es cuando se viene jugar acá. Hemos ganado y sacado empates en México, en el grupo hay una sola mentalidad, venimos a buscar puntos, para llevarnos esos puntos a casa sea como sea. Estamos preparados para luchar el día de mañana, es la única mentalidad que hay en el equipo en este momento.



¿Sueñan con un Aztecazo?

Claro, como lo digo, la única mentalidad que traemos es llevarnos puntos a casa , nos hemos preparado para eso, ya se ha hecho antes, sabemos que ahora cada partido es una final para una de las selecciones, no está fácil ganar en casa y de visitan, estamos juntos, unidos en el campo, trataremos de sumar puntos.



¿Cómo te sientes en la parte física para este partido contra México?

Todos sabemos que desde la Copa Oro, incluso antes cuando había tenido la primera lesión en la rodilla. Jugar 90 minutos tendría el riesgo de recaer. Gracias a Dios salí bien del partido ante Costa Rica, tomando ritmo, es importante para mí y el nivel que pueda mostrar en la Selección. Ya veré qué pasa mañana, no puedo decir si voy o no jugando. Si me toca estar en el campo trataré de dar lo mejor.



México se ha estancado en la Concacaf, pues ya no es tan fácil en la eliminatoria.

Es el fútbol de ahora, cualquier le puede ganar a quien sea. Si hay una equipo bien compacto en todas sus líneas se le complica a cualquier selección. Adentro del campo, ahora las cosas se está viendo que es más dificil para México, Estados Unidos, por ejemplo. Vamos a buscar puntos mañana, Canadá sacó un empate después de mucho tiempo y lo hizo bien. Todo es más duro. Jugaremos cada partido como una final.



¿Cómo te imaginás el trámite del partido, te ves anotando?

Primero, sabemos que México saldrá a buscar el partido. Están en su casa, van a salir con presión y a buscar el partido. Nosotros trataremos de ser fuertes, y resistir, tenemos jugadores rápidos para ir al ataque. Tenemos que ser fuertes. Uno como delantero siempre quiere hacer goles, esa es la mentalidad que tenemos. No importa quien los haga.

¿A dónde te sientes más cómodo en la cancha?

Manejo bien las dos posiciones. Contra Costa Rica nadie se imaginaba que saldrían con una línea de tres y nos complicó. Puedo manejar los dos perfiles, comencé como centro delantero pasé a la derecha, buscamos el gol, pero no se pudo. El mejor jugador de ellos fue el portero, quien los salvó.



¿Cómo están en lo interno, cómo ven el panorama de la Selección?

Nosotros estamos juntos, fuertes, siempre hablamos, nunca ha sido fácil una eliminatoria Honduras, las últmas dos veces que fue al Mundial, se consiguió en la última fecha, esto se tiene que luchar hasta el final. Sabemos que nos faltan dos partidos en esta echa, si ganamos podemos subir a los primeros lugares. La moneda está en el aire y vamos a luchar por la clasificación hasta el final.



¿Deportivamente se le puede faltar el respeto a México?

No, en ningún momento. No faltamos el respeto. Los mismos jugadores mexicanos lo han dicho, que el entorno menosprecia a la Concacaf, pero sabemos que no es nada fácil. Las cosas han cambiado, cada selección ha crecido mucho, esta eliminatoria es bastante fuerte. Cada quien defiende su localía a muerte y busca sacar puntos afuera. Para nadie será fácil.



¿Para ustedes México sigue siendo el gigante de Concacaf?

Quién es el gigante o quién es el pequeño, cuando estamos en el campo no pensamos en eso, sin importar quién es el rival. En esta eliminatoria estamos viendo que cualquiera le puede ganar a cualquiera. No importa quién es quién, cada uno está tratando de hacer su trabajo, sumar puntos. Observamos lo que hizo Canadá, es bueno ver cada rival, queremos hacer un buen partido mañana.

