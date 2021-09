En Cuernavaca se concentrará Honduras previo al duelo contra México

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Después del trago amargo contra Estados Unidos en el inicio de la eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022, la Selección de Honduras prepara su itinerario de viaje para octubre.



Costa Rica, México y Jamaica serán los rivales de la H que buscan recomponer el sueño mundialista.



Para el duelo ante los mexicanos, la Bicolor viajará a la ciudad de Cuernavaca, lugar donde tendrá la preparación de cara a este importante compromiso.



Sebastián Urrutia, preparador físico de Honduras, dijo que “la idea es posterior al partido de (Costa Rica) recuperar, luego viajar a Cuernavaca, donde la altura no es significativa, ir ahí y realizar un entrenamiento previo al partido y el mero día viajar al DF (Distrito Federal) que es corto el traslado para almorzar y jugar”.



También contó que “estamos a una hora, buena ruta y bastante cómodo el traslado, así que no habría problemas”.



El equipo de Fabián Coito tendrá que sumar en estos duelos. La debacle de septiembre lo tiene en una situación muy complicada al sumar dos puntos de nueve posibles.