El campeón Chelsea gana 1-0 al Zenit gracias a Lukaku

El delantero belga del Chelsea Romelu Lukaku (C) celebra con sus compañeros de equipo después de marcar el gol de apertura del partido de fútbol del Grupo H de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Chelsea y el Zenit St Petersburg en Stamford Bridge en Londres .

LONDRES, REINO UNIDO.- El Chelsea inició la defensa de su título en la Liga de Campeones con una victoria por 1-0 en casa contra el Zenit de San Petersburgo, este martes en la primera jornada del grupo H del máximo torneo europeo.



El belga Romelu Lukaku, fichaje estrella de los 'Blues' para la nueva temporada, fue el encargado de derribar la muralla de los rusos en el minuto 69.



Los tres puntos permiten al Chelsea empezar con buen pie en un grupo que lidera por una mayor diferencia de goles la Juventus, que se impuso 3-0 en su desplazamiento a Malmö (Suecia).



El Chelsea está teniendo un inicio de temporada muy sólido. A este buen arranque europeo suma su balance de 10 puntos en las cuatro primeras jornadas de la Premier League inglesa, donde figura en el trío de cabeza junto al Manchester United y el Liverpool.



En la primera mitad del duelo ante el Zenit, el Chelsea no pudo sentirse cómodo y no encontró espacios ante un equipo muy bien posicionado. Entre las pocas ocasiones, la que llevó más intención en la primera mitad fue para el conjunto visitante, con un disparo del ucraniano Yaroslav Rakitskiy (37) que detuvo el arquero senegalés Edouard Mendy.



En la segunda parte, el alemán Antonio Rüdiger (49) tuvo la primera importante del Chelsea, conduciendo el balón desde su campo hasta entrar en el área rival y enviar un disparo que se fue fuera.



El Chelsea consiguió anotar en el 69, con un centro del español César Azpilicueta que Lukaku remató de cabeza para marcar.



El gol liberó al equipo londinense de presión y, pese a no poder ampliar la cuenta para lograr la tranquilidad, pudo controlar la situación y dejar los tres puntos en Stamford Bridge.