Canadá saldrá con todo ante Honduras según su entrenador, John Herdman

TORONTO, CANADÁ.- Sin miedo, así dice el entrenador John Herdman que saldrá la Selección de Canadá ante Honduras el jueves, por el arranque de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.



El DT británico aseguró que el combinado norteamericano está listo para hacer frente a cualquier selección en esta octagonal, pues se ha preparado con distintos equipos a lo largo del camino hasta esta instancia, iniciando con la primera etapa de las eliminatorias en marzo y culminando con la Copa Oro en julio.



Herdman asegura que "disputar todos esos partidos fue importante, pues probamos muchos equipos donde los jugadores entendieron sus roles, creamos formaciones, estrategias, lo hicimos bien en lo colectivo; las naciones que enfrentamos antes son diferentes a las de ahora, por lo que tenemos una nueva mentalidad donde no tendremos miedo a Honduras en el siguiente partido ni a nadie en las eliminatorias. Serán partidos difíciles, pero tenemos talento, espíritu y estamos trabajando en la táctica".



Canadá llega a esta juego ante Honduras con una gran participación en la Copa Oro donde no jugaron con varias de sus estrellas como Jonathan David y Alphonso Davies; en ese certamen alcanzaron las semifinales sin su equipo titular, el cual no juega en su totalidad desde marzo según explica John.



"Será generativo jugar para algunos futbolistas que no comparten desde marzo, pero la presentación en la cancha será crucial, esperamos obtener resultados. Los jugadores lo entienden, están en tono para las eliminatorias, y tendrán la oportunidad de obtener los tres puntos en los tres entrantes partidos".



Para culminar se le consultó a Herdman respecto a la peculiaridad acontecida en el entrenamiento de Honduras el martes donde se paró el entrenamiento por unos instantes debido a la aparición de un dron sobre el terreno de juego. ¿Eran espías canadienses? El DT de la 'hoja de maple' respondió al respecto.



"Wow. No sé, hay mucha gente en Canadá que suele volar drones, estoy seguro, y cuando un gran equipo como Honduras llega la gente se interesa en lo que están haciendo cuando vienen al país. Con los drones hoy en día las personas pueden capturar panoramas así que debemos estar cuidadosos en Concacaf, es un lugar astuto", concluyó.