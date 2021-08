FIFAGate: Dirigente salvadoreño se declara culpable

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Reynaldo Vásquez, el expresidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, se declaró el lunes culpable en el escándalo de corrupción que sacudió a la FIFA.



Durante una audiencia judicial a distancia, Vásquez se declaró culpable del cargo de asociación delictuosa ante la juez federal Pamela Chen de la corte del distrito este de Nueva York.



El salvadoreño también había sido acusado de lavado de dinero y fraude electrónico, pero eso cargos quedarán borrados tras un acuerdo que Vásquez firmó con fiscales estadounidenses a cambio de la declaración de culpabilidad del lunes.



Las autoridades de El Salvador arrestaron a Vásquez a finales de 2015 como parte de un operativo internacional contra dirigentes de la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial. Desde que el Departamento de Justicia estadounidense anunció su investigación contra estos dirigentes en 2015, más de 40 de ellos han sido acusados formalmente de cargos criminales y al menos 30 se han declarado culpables.



La declaración de culpabilidad de Vásquez acerca un poco más el caso hacia un final.



El salvadoreño de 65 años fue extraditado a Estados Unidos desde El Salvador en enero de este año y se declaró inocente de todos los cargos ese mismo mes.



Vásquez enfrenta una condena máxima de 20 años de cárcel, pero tras su trato con la fiscalía se espera que la pena sea menor. Chen fijó su sentencia para diciembre. Durante la audiencia, la jueza dijo que Vásquez acordó pagar 360.000 dólares como multa a los fiscales y accedió también a ser deportado tras su sentencia.



Vásquez dirigió la FESFUT (las iniciales de la federación) desde 2009 hasta mediados de 2011.



Los fiscales estadounidenses le acusan, entre otras cosas, de aceptar sobornos de una empresa llamada Media World a cambio de otorgar derechos de cobertura y mercadotecnia para partidos de las eliminatorias para copas mundiales. También se le acusa de aceptar dinero para organizar partidos amistosos en Estados Unidos en los que participaría la selección nacional salvadoreña.



A través de una intérprete de español, Vásquez admitió el lunes haber recibido pagos de Media World y también haber actuado como intermediario para que otros funcionarios de FESFUT recibieran esos sobornos cuando él ya no era parte de la federación.



Parte del dinero que Vásquez recibió fue transferido a través de una cuenta bancaria estadounidense.



“¿Está usted declarándose culpable porque usted es culpable?,” le preguntó en un momento dado la jueza Chen.



“Sí, señoría,” respondió Vásquez.



La declaración de culpabilidad del salvadoreño le evitará ir a juicio en Estados Unidos.



“Con la admisión de culpabilidad de hoy, Vásquez admite haber participado en una asociación delictuosa de décadas para aceptar cientos de miles de dólares en sobornos que corrompieron el deporte del fútbol”, dijo la fiscal federal interina para el distrito este de Nueva York Jacquelyn M. Kasulis en un comunicado. “Junto a otras agencias del gobierno, esta oficina está comprometida a eliminar el fraude y la corrupción en el fútbol internacional y a proteger la integridad del sistema financiero estadounidense".



En el caso de la FIFA, José María Marín, ex presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, fue sentenciado tras un juicio en 2018 a cuatro años de cárcel por su participación en el escándalo de corrupción. El ex presidente de la CONMEBOL, Juan Ángel Napout, también fue sentenciado el mismo año a nueve años de cárcel.