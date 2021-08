Ancelotti desmiente retorno de Cristiano al Real Madrid

MADRID, ESPAÑA.- El técnico del Real Madrid Carlo Ancelotti descartó el martes la posibilidad que el club contrate otra vez a Cristiano Ronaldo, quien luego respondió a los rumores sobre su futuro al afirmar que su historia con el conjunto español “está escrita”.



Ancelotti, quien dirigió a Cristiano en su primer ciclo como entrenador del club español entre 2013-15, elogió al astro portugués pero desvirtuó las versiones de una vuelta del jugador al Madrid.



“Cristiano es una leyenda del Real Madrid y tiene todo mi cariño y respeto", dijo Ancelotti en Twitter. "Nunca me he planteado ficharle. Miramos hacia adelante”.



Cristiano, de 36 años, está bajo contrato con la Juve hasta el próximo junio, pero medios españoles han conjeturado sobre su retorno al Madrid, donde brilló entre 2009-18.



“Cualquiera que me conozca sabe lo centrado que estoy en mi trabajo. Menos hablar y más actuar, este ha sido el lema que me ha guiado desde el inicio de mi carrera. Sin embargo, a la vista de todo lo que se ha dicho y escrito últimamente, tengo que exponer mi posición”, dijo Cristiano a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram junto a una fotografía de él haciendo el gesto de silencio con su dedo frente a su cara.



"Más que la falta de respeto hacia él como hombre y como jugador existe frivolidad sobre su futuro. “Es una falta de respeto hacia todos los clubes implicados en estos rumores, así como hacia sus jugadores y su personal”, comentó. “Mi historia en el Real Madrid está escrita... Sé que los verdaderos aficionados del Real Madrid me seguirán teniendo en su corazón, y yo los tendré en el mío”.



Cristiano, quien no mencionó a la Juventus por nombre, dijo que además de su "último episodio en España, han sido frecuentes las noticias e historias que me asocian a varios clubes en muchas ligas diferentes, sin que nadie se preocupe nunca por intentar averiguar la verdad real”.



“Ahora rompo mi silencio para decir que no puedo permitir que se siga jugando con mi nombre. Sigo centrado en mi carrera y en mi trabajo, comprometido y preparado para todos los retos que tengo que afrontar. ¿Todo lo demás? Todo lo demás es pura palabrería”, añadió.



El Madrid, después de una temporada sin títulos, ha sonado como posible destino para Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain.



Los merengues abrieron su temporada de la Liga española con una victoria 4-1 en el feudo del Alavés. Visitarán al Levante el domingo para su segundo partido.