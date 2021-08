El mensaje de Cristiano Ronaldo desmintiendo un posible regreso al Real Madrid

TURÍN, ITALIA.- Cristiano Ronaldo envió un contundente mensaje a través de sus redes sociales luego de que en las últimas horas surgiera una información que aseguraba que Carlo Ancelotti le pidió que regresara al Real Madrid en este mercado de fichajes.



Dicha información, que causó mucho revuelo en España, fue dada a conocer por el periodista Edu Aguirre, amigo cercano del portugués y panelista del programa El Chiringuito.

Y es que CR7 culmina su contrato con la Juventus el próximo año y ya varios medios aseguran que el crack luso desea salir de los bianconeros, por lo que ya estaría comenzando a definir su futuro.



Ante esta situación, Edu Aguirre aseguró que Carlo Ancelotti le pidió a Cristiano que regresar al conjunto merengue este año, lo cual causó mucho revuelo en los principales medios deportivos de España.



"Ancelotti quiere a Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. La relación con Cristiano es maravillosa, lo quiere de vuelta y la opción está ahí. Ancelotti es el que ha iniciado todo con conversaciones porque quiere el regreso de Cristiano al Real Madrid", declaró Aguirre en El Chiringuito.



Sin embargo, horas después de tal anuncio, CR7 se pronunció en sus redes sociales y dejó claro que no tiene en mente regresar a la Casa Blanca, pues asegura que su historia con el Madrid "ya está escrita y grabada".



Pero no solo Cristiano se encargó de desmentir tal información, pues en su cuenta de Twitter, Carlo Ancelotti, negó que había llamado al astro portugués para que regresara al club merengue.



"Cristiano es una leyenda del Real Madrid y tiene todo mi cariño y respeto. Nunca me he planteado ficharle. Miramos hacia adelante", escribió el técnico italiano.

Cristiano es una leyenda del Real Madrid y tiene todo mi cariño y respeto. Nunca me he planteado ficharle. Miramos hacia adelante. #HalaMadrid — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) August 17, 2021

Contundente mensaje de Cristiano Ronaldo

Cualquiera que me conoce sabe lo centrado que estoy en mi trabajo. Menos charla y más acción, este ha sido mi lema guiador desde el inicio de mi carrera. Sin embargo, en vista de todo lo que se ha dicho y escrito recientemente, tengo que definir mi posición.

Más que la falta de respeto hacia mí, como hombre y como jugador, la forma frívola que mi futuro está cubierto en los medios de comunicación es irrespetuoso para todos los clubes involucrados en estos rumores, así como para sus jugadores y personal. Mi historia en el Real Madrid ha sido escrita. Ha sido grabado. En palabras y números, en trofeos y títulos, en registros y en titulares. Está en el Museo del Santiago Bernabéu y también está en la mente de cada fan del club. Y más allá de lo logrado, recuerdo que en esos nueve años tenía una relación de profundo afecto y respeto por la afición merengue, un cariño y respeto que conservo hasta el día de hoy, y que siempre lo apreciaré. Sé que los verdaderos fans del Real Madrid seguirán teniéndome en sus corazones, y yo los tendré en el mío.

Además de este episodio más reciente en España, han habido frecuentes noticias e historias que me asocian con varios clubes en muchas ligas diferentes, con nadie que nunca se preocupa por intentar descubrir la verdad real.

Rompo mi silencio ahora para decir que no puedo permitir que la gente siga jugando con mi nombre. Sigo centrado en mi carrera y en mi trabajo, comprometido y preparado para todos los desafíos que tengo que enfrentar. ¿Todo lo demás? Todo lo demás es solo hablar.

