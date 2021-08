Héctor Castellón: "El resultado fue mucho castigo para el juego que hicimos"

COLÓN, HONDURAS.- El entrenador de Real Sociedad, Héctor Castellón tildó de "mucho castigo" la derrota 0-3 ante Olimpia en el inicio del Torneo Apertura 2021 jugando en calidad de local en el Francisco Martínez Durón.



El timonel dijo en conferencia de prensa que la diferencia de tres goles "no fuimos efectivos y allí estuvo la diferencia. hoy pudimos haber ganado el juego, perdimos por tres goles, pero generamos para empatar e irnos arriba. Ese primer gol es inevitable porque ya teníamos la jugada entrenada".

Y agregó: "Siento que el resultado fue mucho castigo para el juego que hicimos, lo pudimos ganar, la única diferencia fue que ellos fueron efectivos".



Sin embargo, aclaró que "no me quedo con un mal sabor de boca del equipo, me quedo bien, sé que hay que corregir unas cosas, pero me quedo bien".



La próxima jornada los tocoeños volverán a jugar en casa, esta vez ante Vida en un juego donde esperan corregir sus errores y sumar en la tabla de posiciones.



"Ante el Vida puede ser que hayan cambios por el tipo de planteamiento del Vida; es un buen equipo, rápido, que si te descuidas te hace daño. Nosotros sabíamos que el inicio no era fácil, pero siento que haremos un buen juego. Hay que tratar de ganarnos para no alejarnos de la punta, Olimpia es un partido complejo tanto de local o de visita, pero hay juegos en los que tienes que ganar sí o sí".



Finalmente, guardó lugar para referirse a Dester Gonzáles, el juvenil que hizo debutar y que dejó buenas sensaciones sobre el verde césped ante los merengues.

"Es un joven que recién llegó a la pretemporada, ya lo debutamos, nos ayudó mucho y esperamos que así siga, creo que será un jugador importante", cerró.