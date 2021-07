Brasileños se burlan de Argentina tras eliminación de los Juegos Olímpicos  

Los brasileños no desaprovecharon la oportunidad para burlarse de su eterno rival tras caer eliminado en fase de grupos. Foto: Instagram

SAITAMA, JAPÓN.- La selección Sub-23 de Argentina quedó fuera de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 al empatar 1-1 frente a España en su último compromiso de la fase de grupos.



La albiceleste llegó a los cuatro puntos en el Grupo C tras el resultado frente a los españoles, igualando en puntos a Egipto, quien se terminó llevando el boleto a cuartos por mejor diferencia de goles.

Este amargo momento para la selección sudamericana no pasó desapercibido para sus archirrivales de Brasil, quienes estaban en las graderías del estadio de Saitama ya que habían jugado el partido preliminar ante Arabia Saudita, en el cual se impusieron 3-1.



Con la herida de la final de Copa América perdida en el Maracaná aún abierta, un grupo de futbolistas de la canarinha no desaprovechó la oportunidad de mofarse de sus archirrivales desde las graderías del estadio con una divertida publicación en redes sociales que le ha dado la vuelta al mundo.



A través de su cuenta de Instagram, Douglas Luiz compartió una fotografía junto a Richarlison, Matheus Cunha y Reinier Jesus despidiendo a su más enconado rival, lo cual ha desatado todo tipo de comentarios.



"Chau hermanitos", escribió en su Story el joven mediocampista de la verdeamarela a pocos minutos del silbatazo final del encuentro en donde la albiceleste no pudo pasar del empate frente a la roja.

La publicación de Douglas Luiz en su Instagram.



Revancha para Richarlison

En el primer partido del torneo de fútbol masculino de Tokyo 2020, Brasil logró una victoria 4-2 frente a Alemania, gracias a una gran actuación de Richarlison que esa noche marcó tres goles en treinta minutos.



A pesar de la gran actuación del refuerzo brasileño en la justa olímpica, Leandro Paredes, jugador de Argentina, se burló del atacante del Everton recordándole la final perdida en Maracaná.



"¿Y en la final?", se preguntó en tono de burla el mediocampista recordándole al ariete de la canarinha que le anularon un gol en aquel encuentro en donde la albiceleste puso fin a una sequía de 28 años sin títulos.

Ahora Richarlison tuvo su revancha recordándole a los argentinos que él y su selección siguen en la lucha por el oro olímpico, mientras que ellos se tienen que regresar a casa.