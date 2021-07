Honduras debutará en la eliminatoria mundialista ante Canadá en el BMO Field de Toronto

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Después de mucha incertidumbre sobre si se jugaba en Estados Unidos o Canadá, la Federación de Fútbol de Canadá junto a la Concacaf han confirmado que el partido eliminatorio ante Honduras rumbo a Qatar será en la ciudad de Toronto el 2 de septiembre.



Existía la incertidumbre sobre si este compromiso se realizaba en Estados Unidos debido a las estrictas restricciones por coronavirus del gobierno canadiense en eventos públicos incluyendo los deportivos, que de momento siguen sin permitirse.



Sin embargo tras un consenso de la Federación local con su gobierno se llegó al acuerdo de realizar este choque en el BMO Field que tiene capacidad para 30 mil aficionados, aunque no está confirmado que el duelo se lleve a cabo con público, pero las posibilidades son altas.



El gerente administrativo de Honduras, Gerardo Ramos, explicó que debido a esta situación especial donde Canadá no deja ingresar a viajeros extranjeros como medida para controlar la pandemia, la Fenafuth intenta conseguir un permiso especial para poder entrar al país y tramitar la visa de la delegación directamente allá y no en la Embajada en México.



"Ya esta confirmado que será en Toronto el partido", inició diciendo Ramos quien tiene controlada la documentación de toda la plantilla que irá en septiembre a su debut.



"Ahora dependemos mucho de la colaboración de la Federación Canadiense para entrar a Canadá y tramitar la visa, estamos a la espera, la Embajada de Canadá en México sabe todo y estamos atentos al permiso del gobierno porque enviamos una lista amplia y una vez teniendo eso se procede a hacer las visas", explico.



Ramos viajará a Canadá con todos los pasaportes de los futbolistas y cuerpo técnico ya que en México no están extendiendo visas.



"Será más rápido que un trámite común porque tenemos colaboración de Concacaf y Fifa y de la Federación de Canadá", espera.



Para este viaje será obligatorio que toda la delegación esté vacunada con su dosis completa contra el Covid-19 ya que es un requisito indispensable para poder entrar al país.



La Federación de El Salvador también hace los mismos trámites que en Honduras, pues ellos les toca viajar el 8 de septiembre a aquel país y recibirán la misma colaboración.