Granada confirma el once con el que enfrentará a Honduras en el BBVA Compass

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS.- La selección de Granada confirmó cual será su once inicial esta noche para enfrentar a Honduras en el BBVA Compass de Houston en el debut en la Copa Oro para ambas escuadras.



Encabezados por el exjugador de varios equipos en el fútbol hondureño, Jamal Charles, los Spice Boyz buscan amargarle la fiesta a la bicolor en el inicio del certamen de selecciones de Concacaf.

Para este encuentro, el técnico de los granadinos, Michael Findlay, ha enviado a sus mejores jugadores para medirse a la H y buscar sorprender en el arranque del Grupo D.

Reice Cook; Arthur Paterson, Tyrone Steerling, Aaron Pierre, Omar Beckles; Olivor Norburn, Savon John-Brown, Regan Cook, Benjamin Ettiene, Jacon Berkeley, Jamal Charles.



El equipo granadino cuenta con futbolistas que tienen experiencia en categorias inferiores del fútbol europeo, lo que lo hace un rival de no fiarse para la la H esta noche.

??? @GFAGrenada is all set for their opening Group D match against @FenafuthOrg ?? in the #GoldCup21 ? presented by @qatarairways. #ThisIsOurs pic.twitter.com/EGb2yaw37Z