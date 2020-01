Jamal Charles: “Es agradable anotar mi primer gol con Real Sociedad”

OLANCHO, HONDURAS.- La ley del ex se cumplió con Jamal Charles convirtiéndose en figura ante Real España con su anotación para conseguir la victoria (1-0) en el arranque del Torneo Apertura 2020.



En palabras del ariete isleño, ahora vistiendo los colores de los tocoeños “Fue un buen juego, el equipo me hizo sentir muy bien, así que son buenas sensaciones”.



Además añadió que “en Real Sociedad estoy rodeado de buenos jugadores y eso es bueno”.



Finalmente comentó que “Es agradable y me siento bien por anotar mi primer gol con Real Sociedad, esto es algo que me gusta”.



Jamal, ahora cedido, estuvo en Real España durante el Clausura 2019 en donde no tuvo una actuación destacada traducida de sus seis partidos y un solo gol. Esta vez inicia con pie derecho.

