Matías Rotondi: "No me voy resentido, pero en Honduras Progreso la pasé muy mal"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Falta de pago, maltrato de los directivos y una demanda figuran en la salida del delantero Matías Rotondi del Honduras Progreso.



El exjugador progreseño y el equipo rompieron vínculos, por lo que el argentino buscará otros aires fuera de Honduras.



Pese a que hubo varios rumores de que otros equipos de la Liga Nacional lo contratarían, al final nada se concretó.



"Se escucharon varias cosas por redes sociales, estuve viendo varias cosas, pero siempre decía que conmigo formalmente no se habían contactado. Sí con la gente de Marathón, hablé con ellos, pero no llegamos a un acuerdo; lo que sea por otro lado a mí no se me comunicó", explicó el delantero a una entrevista a Diario Diez.

Trago amargo en Honduras Progreso

El jugador de 29 años explicó por qué rescindió su contrato con Honduras Progreso.



"Yo quedé libre por falta de pago y escuché que lo negaron y que me vine con pago. Eso lo tendrán que arreglar con el abogado", advirtió Rotondi.



Agregó: "Solamente cobré dos meses de los cuatro que estuve, lo que ellos quieren hacer es algo ilógico - que no te paguen los días trabajados-. El último mes tampoco me lo pagó. Es más... para pagar el pasaje de regreso tuve que poner de mi bolsillo, ya te imaginarás la prolijidad con que se maneja".



"No me voy resentido con el fútbol hondureño, pero en Honduras Progreso la pasé muy mal, todos los que estuvimos allí: cuerpo técnico, jugadores, utileros, nadie te puede decir que quedó conforme, no por falta de pago, sino por el mal trato al jugador día a día", confesó el exjugador progreseño.

Estadísticas en Honduras

Rotondi completó 18 partidos con Honduras de El Progreso, 16 de ellos como titular.

Terminó el Torneo Clausura 2021 como el segundo máximo goleador con 10 tantos, lo que contribuyó para salvarse del descenso y clasificar a la semifinal en donde fueron eliminados por el Olimpia.



