Austria gana a Ucrania y jugará ante Italia en octavos de la Eurocopa

El portero de Austria Daniel Bachmann (L), el defensor de Austria Aleksandar Dragovic (C) y el defensor de Austria David Alaba (R) celebran después de ganar el partido de fútbol del Grupo C de la UEFA EURO 2020 entre Ucrania y Austria en el National Arena de Bucarest. Foto:AFP

RUMANIA.- Austria superó la fase de grupos de una Eurocopa por primera vez al vencer 1-0 a Ucrania, este lunes en Bucarest, y clasificarse para octavos de final, en los que se enfrentará a Italia el sábado en Londres.



Ucrania, que ganó a Macedonia del Norte y perdió contra Holanda en las dos primeras jornadas, mismo balance que Austria, depende ahora de quedar entre los cuatro mejores terceros.



El grupo C termina con Holanda como líder con 9 puntos y Austria segunda con 6. Ucrania es tercera con tres unidades y Macedonia del Norte finaliza en el farolillo rojo con cero puntos.



El único gol del partido lo marcó Christoph Baumgartner (21), que 12 minutos después tuvo que ser sustituido por un golpe en la cabeza.



Austria finalmente "escribió la historia", como había pedido su seleccionador, Franco Foda. Entonada y dinámica, fue muy superior a Ucrania en la primera parte y se pudo ir al descanso con una buena renta si su delantero Marko Arnautovic hubiera tenido algo de pólvora en sus botas.



En una contra el ariete recibió en el punto de penal y no fue capaz de conectar un buen disparo (42) y a continuación, servido por Alessandro Schopf, que desbordó en la banda derecha, volvió a errar en lo que parecía infallable (47+2).

Arnautovic, descolocado

De regreso tras un partido de sanción por los insultos a un jugador de Macedonia del Norte, Arnautovic parecía todavía descolocado por la polémica que levantó.



Baumgartner sí se había mostrado contundente al rematar con la suela un córner lanzado con potencia y colocación por el omnipresente capitán austriaco, David Alaba, lateral izquierdo ofensivo este lunes en lugar de central como en los dos primeros partidos.



El goleador, medio del Hoffenheim de 21 años, tuvo que abandonar el campo doce minutos después, tras un choque cabeza con cabeza en un córner. Le reemplazó Schopf.



Ucrania, seductora en sus dos primeros partidos, mostró una cara más imprecisa, con solo tres ocasiones 'decentes' en todo el choque.



En la segunda mitad sí intentó dar un paso hacia adelante. Rondó el área austriaca aunque sin lograr romper la ordenada defensa liderada por Alaba.



Su mejor opción fue un disparo cruzado desde la derecha de Roman Yaremchuk que no encontró portería (87).



A pesar de su derrota, los jugadores dirigidos por la leyenda Andriy Shevchenko se acercaron a las gradas a agradecer el apoyo de su hinchada. A la espera de que una carambola les meta entre los 16 mejores del continente.



"Tenemos esperanzas, pero creo que no hay muchas posibilidades. Ahora sólo tenemos que esperar y ver si ocurre lo que necesitamos en otros partidos", declaró a la UEFA el defensa ucraniano Oleksandr Zinchenko, pesimista.



Por su parte, con la mirada puesta en Italia y los octavos, el seleccionador austríaco Foda señaló también a UEFA que "en esta fase del torneo no hay rivales fáciles. Italia no ha perdido desde hace una eternidad, pero quizás llegue un momento en el que vuelva a perder".



"Será importante que nos preparemos con concentración y nos recuperemos, y luego haremos todo lo posible para ganar en Londres. Será difícil, pero el equipo está ansioso y preparado", aseguró.