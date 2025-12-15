Mohamed encara a Faitelson tras el bicampeonato: "Ese gordo. Lo voy a ir a buscar”

Antonio Mohamed no soportó más y al finalizar la gran final del fútbol mexicano se fue a encarar al comentarista David Faitelson
Toluca derrotó por 9-8 en la tanda de penaltis al Tigres UANL, con una falla decisiva del campeón mundial argentino Ángel Correa, para retener el título en el torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.
En su estadio Toluca ganó por 2-1 con anotaciones del brasileño Helinho y el portugués Paulinho para empatar la final e imponerse en la definición desde los 11 metros, en la que Alexis Vega convirtió dos veces y le dio a su equipo su duodécima estrella. El uruguayo Fernando Gorriarán anotó por Tigres en el tiempo regular.
Antonio Ricardo Mohamed Matijevich, más conocido como 'El Turco Mohamed', celebró de distintas maneras, y entre todo, también encaró al comentarista David Faitelson.
Luego de finalizar el partido se vio como el entrenador argentino nacionalizado mexicano, Antonio Mohamed, hablaba de una manera alterada con el comunicador.
En el video que se grabó se puede ver que Mohamed despecha al comunicador Faitelson, quien no es la primera vez que pasa por un momento como este.
No se sabe con exactitud lo que Mohamed reclamaba a Faitelson, aunque luego él dio su versión.
“Para todos los que hablan de más antes, no hay nunca qué hablar antes. Hay mucha prensa que habló antes... Ese gordo de Faitelson, que dijo cosas antes del partido. Lo voy a ir a buscar”
Y esque Faitelson criticó el esquema lanzado por Mohamed para la gran final de Toluca ante el Tigres y eso no le gustó al DT.
“Luis García va como titular esta noche por el Toluca... No me gusta el gesto del entrenador. Antonio Mohamed exhibe a Hugo González...”, escribió Faitelson en la previa.
Mohamed no le gustó lo que ha venido diciendo Faitelson y tuvo el valor de ir a encararlo.
Al final Mohamed dejó a Faitelson y se fue a celebrar con los jugadores del Toluca el bicampeonato y 12 en la historia de los 'diablos'.