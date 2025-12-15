Mohamed encara a Faitelson tras el bicampeonato: "Ese gordo. Lo voy a ir a buscar”

En su estadio Toluca ganó por 2-1 con anotaciones del brasileño Helinho y el portugués Paulinho para empatar la final e imponerse en la definición desde los 11 metros, en la que Alexis Vega convirtió dos veces y le dio a su equipo su duodécima estrella. El uruguayo Fernando Gorriarán anotó por Tigres en el tiempo regular.