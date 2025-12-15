Toluca campeón: ¿cuánto dinero gana el equipo que se corona en la Liga MX?

El Toluca se coronó bicampeón del fútbol mexicano y consiguió su corona 12 en su historia en la primera división azteca. Alexis Vega anotó el gol del gane ante Tigres
Toluca derrotó por 9-8 en la tanda de penaltis al Tigres UANL, con una falla decisiva del campeón mundial argentino Ángel Correa, para retener el título en el torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.
En su estadio Toluca ganó por 2-1 con anotaciones del brasileño Helinho y el portugués Paulinho para empatar la final e imponerse en la definición desde los 11 metros, en la que Alexis Vega convirtió dos veces y le dio a su equipo su duodécima estrella. El uruguayo Fernando Gorriarán anotó por Tigres en el tiempo regular.
Después de perder por 1-0 el partido de ida el pasado jueves, Toluca salió a imponer condiciones en su estadio, a 2.240 metros sobre el nivel del mar.
Al ganar su duodécimo campeonato, Toluca empató con el Guadalajara como el segundo equipo con más títulos de liga, cuatro menos que el América.
Alexis Vega fue el encargado de marcar el definitivo penal con el que Toluca se consagró bicampeón del fútbol mexicano derrotando al Tigres.
Como todo saben, un equipo campeón no solo se lleva el trofeo, también hay otros intereses de por medio y aunque no hay una cifra oficial pública que indique claramente cuánto dinero recibe el equipo campeón de cada torneo, ya que la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y la Liga MX no divulgan públicamente el monto exacto de los premios económicos.
Sin embargo, según investigaciones, el premio estimado que se lleva un campeón del fútbol mexicano es alrededor de 4 a 5 millones de dólares, lo que equivale a aproximadamente 90 millones de pesos mexicanos
Esta cifra no incluye otros ingresos que el club genera por su cuenta al ganar el título, como venta de boletos para los partidos en liguilla y final, derechos de transmisión, patrocinios, venta de mercancía, entre otros.
La liga no publica de manera transparente los montos oficiales, por lo que todas estas cifras son apropiaciones
Si comparamos un equipo campeón de la Copa Libertadores, ese recibe alrededor de 23 millones de dólarescomo premio por ganar toda la competencia.
Mientras que uno de Champions League, ganan por participar en la fase de grupos, ganar partidos, avanzar rondas y ser campeón. El premio por ganar el torneo está alrededor de 20-25 millones de dólares en dinero por resultados deportivos, pero sumado el resto, puede llevarse mucho más (hasta 100-200 millones)