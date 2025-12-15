Toluca campeón: ¿cuánto dinero gana el equipo que se corona en la Liga MX?

Como todo saben, un equipo campeón no solo se lleva el trofeo, también hay otros intereses de por medio y aunque no hay una cifra oficial pública que indique claramente cuánto dinero recibe el equipo campeón de cada torneo, ya que la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y la Liga MX no divulgan públicamente el monto exacto de los premios económicos.