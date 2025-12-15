Hansi Flick confirma baja de Barcelona en Copa del Rey ¿Y Lewandowski?

Barcelona, España.- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha confirmado que Joan García "descansará" en el debut copero del equipo en Guadalajara, pero no ha confirmado quién será su revelo en la portería: "Aún no está decidido". Flick ha de elegir entre el polaco Wojciech Szczesny, recuperado ya de la gastroenteritis que le impidió entrar en la última convocatoria ante el Osasuna, y el alemán Marc-André ter Stegen, que hace días que se entrena con normalidad tras superar la lesión lumbar que le ha tenido cuatro meses y medio de baja.

De Ter Stegen ha dicho que es "un portero fantástico" y de Szczesny ha subrayado que el equipo ganó "tres títulos con él la pasada temporada" y que cuando Ter Stegen y Joan García han estado lesionados les ha dado "estabilidad". "Primero quiero hablar con los jugadores y después diremos quién es el titular. Quiero esperar hasta mañana", ha explicado el técnico germano, quien ha adelantado que, en Guadalajara, "obviamente" habrá cambios, pero dejó entrever que tampoco piensa revolucionar el once: "Cambiaremos alguna cosa, pero queremos ganar y esto es lo más importante".