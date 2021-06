Definido: Este es el camino que Honduras deberá pasar para llegar a Qatar 2022  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Honduras está a un poco más de tres meses de iniciar el sueño mundialista rumbo a Qatar 2022, pero antes deberá enfrentarse ante las siete selecciones de Concacaf clasificadas a la octagonal final.



El camino a Qatar inicia en septiembre del corriente año. El elenco dirigido por Fabián Coito arrancará la triple fecha FIFA con dos partidos de visita ante Canadá y El Salvador.



VEA: Muere la mamá de Deiby Flores, volante de Olimpia



Los Catrachos tendrán que conseguir puntos de visita si quieren estar en el próximo certamen mundialista.



La triple fecha FIFA finaliza con Honduras recibiendo al actual campeón de la Liga de Naciones Concacaf, Estados Unidos.



ADEMÁS: Oficial: Olimpia se va de gira a Estados Unidos donde jugará dos partidos amistosos





Ruta a Qatar 2022

JORNADA 1 - Septiembre 2021



Canadá vs Honduras

El Salvador vs Estados Unidos

Panamá vs Costa Rica

México vs Jamaica



JORNADA 2 - Septiembre 2021



Estados Unidos vs Canadá

El Salvador vs Honduras

Costa Rica vs México

Jamaica vs Panamá



JORNADA 3 - Septiembre 2021



Canadá vs El Salvador

Honduras vs Estados Unidos

Panamá vs México

Costa Rica vs Jamaica



JORNADA 4 - Octubre 2021



México vs Canadá

Honduras vs Costa Rica

El Salvador vs Panamá

Estados Unidos vs Jamaica





JORNADA 5 - Octubre 2021



Jamaica vs Canadá

México vs Honduras

Costa Rica vs El Salvador

Panamá vs Estados Unidos



JORNADA 6 - Octubre 2021



Canadá vs Panamá

Honduras vs Jamaica

El Salvador vs México

Estados Unidos vs Costa Rica



JORNADA 7 - Noviembre 2021



Canadá vs Costa Rica

Honduras vs Panamá

El Salvador vs Jamaica

Estados Unidos vs México



JORNADA 8 - Noviembre 2021



Canadá vs México

Costa Rica vs Honduras

Panamá vs El Salvador

Jamaica vs Estados Unidos



JORNADA 9 - Enero 2022



Honduras vs Canadá

Estados Unidos vs El Salvador

Costa Rica vs Panamá

Jamaica vs México



JORNADA 10 - Enero 2022



Canadá vs Estados Unidos

Honduras vs El Salvador

México vs Costa Rica

Panamá vs Jamaica



JORNADA 11 - Enero 2022



El Salvador vs Canadá

Estados Unidos vs Honduras

México vs Panamá

Jamaica vs Costa Rica



JORNADA 12 - Marzo 2022



Costa Rica vs Canadá

Panamá vs Honduras

Jamaica vs El Salvador

México vs Estados Unidos



JORNADA 13 - Marzo 2022



Canadá vs Jamaica

Honduras vs México

El Salvador vs Costa Rica

Estados Unidos vs Panamá



JORNADA 14 - Marzo 2022



Panamá vs Canadá

Jamaica vs Honduras

México vs El Salvador

Costa Rica vs Estados Unidos