España convoca a Kepa a su burbuja 'paralela' para la Euro

MADRID, ESPAÑA.- España añadió más jugadores a su burbuja “paralela” en la antesala de la Eurocopa, convocando el martes al arquero Kepa Arrizabalaga para que se sume a un grupo que se entrena diferenciado como posibles sustitutos tras el positivo del capitán Sergio Busquets por COVID-19.



Kepa se unirá a otros cuatro jugadores que se reportaron el lunes, un día después que Busquets abandonó la concentración y quedó aislado por su resultado positivo en una prueba.



La federación española de fútbol informó que otros jugadores podrían ser citados en los próximos días para entrenar en lo que se ha denominado como una “burbuja paralela”.



Rául Albiol empezará a entrenar el miércoles, acompañando a Rodrigo Moreno, Pablo Fornals, Carlos Soler y Brais Méndez. Los cuatros últimos comenzaron a ejercitarse el martes, haciéndolo diferenciado a la selección absoluta.











“Lo primero, daros las gracias", les dijo Luis Enrique a los primeros cuatro jugadores que se presentaron. "Es muy difícil, o imposible prácticamente, encontrar mejor predisposición y ganas”.



La mayoría de los jugadores que no habían sido citados en la lista principal ya se encontraban de vacaciones, con muchos fuera del país.



España debutará en la Euro 2020 midiéndose el lunes próximo contra Suecia en Sevilla.



Luis Enrique tiene hasta el sábado para hacer modificaciones en su convocatoria ya sea por lesiones o COVID-19.



Ningún otro jugador de la delegación española dio positivo el lunes y todos se sometieron el martes a nuevas pruebas, cuyos resultados iban a ser divulgados en las próximas horas.



España aún no ha determinado si descarta de Busquets del equipo. El volante del Barcelona tendrán que guardar aislamiento durante al menos 10 días.



Luis Enrique sólo citó a 24 jugadores en lugar del máximo de 26 que la UEFA permitió para el torneo continental. Justificó su decisión al decir que no quería reunir a demasiados jugadores que al final no iban a intervenir en la Euro.



El último fogueo de España contra Lituania será disputado con jugadores de la selección Sub21, incluyendo al técnico de la misma.