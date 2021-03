Luis Enrique y España sufren al iniciar las eliminatorias

MADRID, ESPAÑA.- Luis Enrique no tuvo reparo en describir lo que vivió en el suplicio vivido por España para ganarle a Georgia en las eliminatorias de la Copa del Mundo: “He estado a punto de infartar”, dijo el técnico de España.



La Roja venía de empatar en casa contra Grecia unos días antes y parecía condenada a otro paso en falso que le hubiera dejado sin victorias en el arranque de las eliminatorias.



Sus pretensiones de clasificarse directamente al Mundial de Qatar el año entrante hubieran quedado comprometidas, pese a un par de partidos contra dos de los rivales que a priori se antojaban entre más débiles del Grupo B.



El gol de Dani Olmo en el segundo minuto de la prolongación rescató el domingo la victoria 2-1, con lo que España quedó dos puntos detrás del líder Suecia.



VEA: Lewandowski fuera por lesión del InglaterraPolonia



Aunque pudo respirar aliviado, Luis Enrique presagia más problemas y vela armas con miras al choque del miércoles contra Kosovo, el seleccionado más inexperto del grupo.



“Estoy muy preocupado, más que preocupado de cara al partido de Kosovo, pero lo vamos a solucionar con lo que sea”, dijo Luis Enrique. “Si nos falta fútbol y nos falta precisión y nos falta finura y nos falta frescura, pues será con corazón o con la cabeza o con lo que sea”.



“España tiene que estar en el próximo Mundial y no contemplamos no estar”, subrayó.



La inquietud de Luis Enrique pareciera ser desproporcionada. Kosovo, después de todo, participa por segunda ocasión en una eliminatoria mundialista y tras cosechar apenas un punto en la primera. Sucumbieron 3-0 ante Suecia en su estreno.



España, en cambio, es la gran favorita de la llave, por encima de Suecia, que encadenó victorias en el regreso de Zlatan Ibrahimovic al equipo nacional tras casi años de ausencia.



Pero el tibio desempeño de España en estos primeros dos partidos ha dejado muy preocupado a Luis Enrique.



La Roja acapara la posesión, pero es un equipo carente de imaginación para romper los cerrojos defensivos de sus rivales.



“Ya vemos que los rivales no nos regalarán nada. Sufrimos más con este tipo de selecciones que contra Suiza, Alemania o Ucrania", dijo.



España arrasó 6-0 a Alemania en la Liga de las Naciones al cerrar el año pasado.



“Esto es el fútbol y lo tenemos que aceptar”, señaló Luis Enrique.



España modificó su alineación tras el empate contra Grecia, pero no se notó mucha mejoría. Generó escasas ocasiones al atacar y lució vulnerable en el fondo.



“Sólo por el alegrón del final merece la pena la película”, dijo Luis Enrique. “Quizás ha sido el partido que hemos sufrido desde el principio hasta el final”.



Sólo los ganadores de los 10 grupos se clasifican directamente a Qatar, con los segundos disputando repescas el próximo marzo.



Luis Enrique también debió responder a cuestionamientos sobre la ausencia del capitán Sergio Ramos en el once titular.



“Sé que cualquier cosa que haga (Ramos) va a generar polémica, juegue cinco, 90 minutos o ninguno”, dijo el técnico. "Estoy acostumbrado ya, no me va a sorprender nada. Estoy preparado para el debate”,.