Manchester City descarta el fichaje de Haaland

MANCHESTER, INGLATERRA.- Erling Haaland es uno de los de los delanteros mejor cotizados en el continente europeo y desde ya varios clubes se pelean por ficharle de cara a la próxima temporada.



Haaland en reiteradas ocasiones ha sido vinculado a equipos como el Real Madrid y Barcelona, e incluso su padre ayer sostuvo reuniones con ambos clubes, pero no solo en España se ha mencionado que desean ficharlo.

VEA: Subastan brazalete que Ronaldo tiró al césped para ayudar a bebé



Ante la salida de Sergio "Kun" Agüero del Manchester City, la prensa inglesa ha mencionado que los "citizens" están dispuestos a sacar la chequera para llevárselo a sus filas la próxima temporada.



Sin embargo, pese a ser uno de los equipos más ricos del mundo, el entrenador de los "skyblues", Pep Guardiola descartó por completo poder llevar a cabo la operación este viernes, pues el estratega español argumenta que el alto costo de su ficha les imposibilita poder hacer una oferta por él.

LEA TAMBIÉN: 'Bolillo' Gómez, DT del DIM, positivo por covid-19



"No sé lo que va a pasar, pero con estos precios no vamos a fichar a un delantero. No es posible, no nos los podemos permitir. Todos los clubes lo están pasando mal financieramente y nosotros también", manifestó el técnico catalán que senteneció que "lo más probable es que no fichemos a un delantero la próxima temporada" en la rueda de prensa previo al encuentro frente al Leicester City.

Apostará por los jóvenes

Ante los altos precios en el merado de fichajes y la salida de Agüero, Pep Guardiola tiene claro que el Manchester City deberá de apostar por los futbolistas jóvenes, por lo que manifestó su confianza en la cantera para afrontar el próximo curso futbolístico.

DE INTERÉS: Mbappé dice estar cansado de París y abriría la puerta al Real Madrid