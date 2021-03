El Royal Pari de Rubilio Castillo queda eliminado de la Libertadores ante el Guaraní

Desde Bolivia destacan mucha la actuación de Rubilio Castillo, quien en la ida marcó el gol de la honra ante el Guaraní. Ahora el catracho y compañía deberán centrarse en el torneo local en donde apostarán a competirles al Bolivar, The Strongest y Jorge Wlisterman, los pesos pesados del fútbol boliviano.

ASUNCIÓN, PARAGUAY.- El Royal Pari, equipo boliviano en el que juega el hondureño Rubilio Castillo, quedó eliminado de la Copa Libetadores tras igualar 1-1 con el Guaraní de Paraguay en el partido de vuelta de la ronda previa de la competición. El equipo aurinegro se había impusto 4-1 en la ida jugada en Santa Cruz, clasificándose con un escandaloso global de 5-2.



Los goles del compromiso definitivo fueron anotados por Angel Benítez, a los 58 minutos, para Guaraní. La paridad para los bolivianos fue un autogol de José Florentín a los 74 minutos.

En el partido de ida, hace una semana en Santa Cruz, el cuadro "Aborigen" goleó 4-1 en su visita al cuadro "Inmobiliario".



Ahora el elenco paraguayo luchará por un lugar en la tercera fase enfrentando al colombiano Atlético Nacional, un "peso pesado" del continente.



Los dos conjuntos se enfrentaron en la revancha en un campo de juego mojado, apenas minutos después de amainar una intensa lluvia que se precipitó sobre la capital paraguaya por espacio de dos horas.



En medio de charcos de agua en todos los sectores, ambos equipos se movieron con gran intensidad para desequilibrar el partido.



El conjunto boliviano buscó de todas formas enterrar su negativa actuación en el partido de ida que resultó en su derrota y prácticamente sentenció la serie.



Sin embargo, la formación que presentó el entrenador argentino Gustavo Costas le cerró todos los caminos para concretar su ambición, varias veces gracias a la oportuna intervención de su guardamenta argentino Gaspar Servio.



Este no fue de la partida en el encuentro anterior, marginado tras contagiarse de covid-19.

Se abren los arcos

Los "guaraníes" desequilibraron recién a los 58 minutos con un empujón del balón de Angel Benítez tras una jugada individual del volante argentino Nicolás Maná desde la izquierda.



El rioplatense eludió dos rivales y remató al arco. La pelota vivoreó en el área hasta que apareció Benítez para alojarla dentro de la red.



Hasta ese entonces, el partido fue equilibrado, con un equipo visitante concentrado con un disciplinado empeño en demostrar que el partido de ida no pasó de ser una fantasía.



Sin embargo, el terreno de juego hostil por el diluvio que se precipitó antes y durante el partido, destinó el partido a la suerte y a la fortuna. Pero también fue el premio a la concentración para evitar la filtración de los delanteros de un rival ambicioso que no se dejó doblegar fácilmente hasta la hora del infortunio.



Es más, a los 74, el volante Florentin puso en aprietos a su equipo al rechazar en contra de su valla una pelota lanzada por el hombre de refresco de los visitantes Rodrigo Cabrera desde la izquierda.



El portero Gaspar Servio no tuvo nada que hacer en el gol en contra que se coló en el ángulo superior izquierdo de su arco.



Los locales hicieron lo posible por desequilibrar el marcador pero fue imposible desbalancear el marcador que finalizó empatado pero con el beneficio de los paraguayos de haber triunfado en su visita a Santa Cruz.

Rubilio Castillo

El atacante hondureño disputó los 90 minutos en el crucial duelo en el que su equipo aspiraba a conseguir una verdadera hazaña en la competición y clasificarse por primera vez a la fase de grupos del torneo de clubes más importante del continente.

Rubilio, se mostró muy insistente durante el encuentro pero no tuvo fortuna de cara al marco defendido por Gaspar Servio.

Ahora el equipo que hace de local en Santa Cruz de la Sierra deberá centrarse en el torneo local, en donde aspiran a competirle al Bolivar, The Strongest y Jorge Wlisterman, los pesos pesados en el fútbol boliviano.