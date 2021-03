Real España por la supremcía de su grupo ante el Vida

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Después de haberse llevado el clásico ante Marathón en propio Yankel Rosenthal , Real España apostará esta noche por su buen momento cuando enfrente al Vida de La Ceiba.



Dos goles de Ramiro Rocca pusó a soñar a la directiva auriegra el pasado fin de semana donde al final se sacan una mala racha de no ganarle al verde en su sede.



VEA: Motagua enfrenta al Real de Minas en el Marcelo Tinoco de Danlí



"Todavía no tenemos denido quién inicia y quién espera, pero tenemos conanza que el equipo esté llegando completo y cualquiera de los muchachos, si me toca repetir o iniciar con algunos de partidos pasados, todos están en condiciones y eso es lo importante, poder contar con 22 o 23 muchachos que puedan resolver en cualquier ocasión", dijo el Potro Gutiérrez, director técnico del Real España.



Por otra parte, el Vida dejó escapar los tres puntos que tenía en la bolsa cuando Rony Martínez y Osmán Melgares remontaron el marcador adverso en el estadio Municipal Ceibeño. 2-2 culmió el encuentro de la jornada cuatro del Clasura.



El partido de esta noche iniciará a las 7:00 de la noche y el juez encargado de impartir justicia será Selvin Brow.

Posibles alineaciones

Real España: Buba López, Flores, Franklin Flores, Montes, Martínez, García, Reyes, Chávez, Mejía, Yeison Mejía y Ramiro Rocca.



Vida: López, Velásquez, Sánchez, Bernárdez, Meléndez, Aguilar, Escalante, Meléndez, Palma, Palacios y Ángel Tejeda.