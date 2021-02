Elmer Güity denuncia amenazas de muerte tras fichar por Motagua

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras varias semanas de especulaciones e incertidumbre, Elmer Güity finalmente se convirtió en nuevo jugador del Motagua, dejando atrás su pasado con el Olimpia, club en el cual se dio a conocer desde las fuerzas básicas.

Tras haber firmado con las águilas, Güity reveló que ha recibido muchos mensajes de apoyo, pero también denunció que ha recibido amenazas de muerte en sus redes sociales solo por el hecho de pasar a vestir los colores del clásico rival.

LEA TAMBIÉN: Motagua anuncia la incorporación de Elmer Güity

“Es algo que en Honduras no lo asimilamos. A mí hasta me han amenazado de muerte en los mensajes que me mandan, diciéndome pecho frío, no sé qué. Son cosas que no entiendo. Esto es una profesión, un trabajo. Nunca he tirado algún mal comentario a Olimpia, ni cuando estaba allí lo hice para Real España, Motagua o Marathón. Siempre me he mantenido al margen de esas cosas, pero no lo entienden. Lo que hago yo es estar tranquilo, no respondo, solo los dejo que hablen y me encomiendo a Dios”, contó Güity en un Instagram Live.

También se mostró agradecido y motivado por su llegada a Motagua, en donde espera ganarse la confianza de Diego Vázquez y ser uno de los habituales en el 11 titular, en donde deberá competir por el puesto con Omar Elvir y Diego Rodríguez.

ADEMÁS: Motagua sobre futuro de Emilio Izaguirre y Félix Crisanto: Están totalmente liberados

Estuvo verca de ir a la MLS

Güity reveló que su fichaje con el ciclón se tardó demasiado debido a que no lograban llegar a un acuerdo y además contó que recibió ofertas para llegar al Vida y Real España, sin embargo nunca tuvo nada concreto.

Finalmente mencionó que mientras estaba en el Olimpia recibió una oferta del Philadelphia Union de la MLS, sin embargo los leones pedían mucho dinero por él y el club estadounidense terminó desistiendo.

VEA: Emilio Izaguirre denuncia que ya ni siquiera lo dejan entrenar con Motagua