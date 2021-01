Emilio Izaguirre denuncia que ya ni siquiera lo dejan entrenar con Motagua

De no encontrar un equipo en los próximos días, Emilio Izaguirre estaría contemplando retirarse del fútbol a sus 34 años.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de conocer que no entra en los planes del Motagua de cara al Torneo Clausura 2021, Emilio Izaguirre intenta mantenerse en forma mientras decide su futuro, sin embargo este viernes hizo una llamativa denuncia.

En sus Stories de Instagram, Izaguirre subió videos suyos entrenándose desde su casa y acto seguido publicó una fotografía con un llamativo mensaje.

“Toca solo, ya que no me dejan ni entrenar”, fue lo que escribió Milo en su Instagram acompañado de una foto que muestra un cronómetro indicando el tiempo que estuvo entrenando en su hogar. Cabe mencionar que Izaguirre aún tiene contrato con los azules y aún no le han hecho saber de manera oficial su separación del equipo.

El mensaje de Emilio Izaguirre en Instagram.



El experimentado jugador de 34 años espera solucionar su situación contractual con la directiva motagüense y espera que tome un nuevo rumbo el panorama con las águilas, pues considera que Diego Vázquez ha sido injusto con él y lo ha menospreciado.

De no encontrar un equipo en los próximos días, Emilio Izaguirre contemplaría retirarse del fútbol.

En el fútbol hondureño, Izaguirre solamente ha defendido la camiseta del Motagua y en el extranjero lo ha hecho con el Celtic escocés y el Al Fayha de Arabia Saudita.

