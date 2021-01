"Con Messi compartimos muchas cosas": Pochettino, entrenador del PSG

MADRID, ESPAÑA.- El técnico argentino del París Saint-Germain, Mauricio Pochettino, aseguró que comparte "muchas cosas" con su compatriota Leo Messi, pero evitó pronunciarse sobre si su club intentará atraer al capitán del Barcelona, que finaliza contrato en junio.



"Uno sueña con tener en su momento a los mejores jugadores", afirmó Pochettino en una entrevista con la radio Cadena Ser en la noche del martes, en la que fue muy prudente.



"Tengo un grandísimo respeto por los jugadores que tengo en mi equipo y más de hablar de los jugadores que están en los demás equipos", afirmó el técnico argentino, que sustituyó a Thomas Tuchel a principios de año.



Pochettino afirmó que con Messi "compartimos cosas de mucha fuerza como el amor a Newell Old Boys".

VEA: EEUU se medirá a Trinidad y Tobago en partido amistoso el 31 de enero



"Los dos salimos de ahí, yo creo que es algo que nos une fuertemente, esa pasión por la roja y negra", pero admitió no saber qué puede pasar con Messi y el PSG, al ser preguntado por unas declaraciones de Leonardo.



El director deportivo del club francés afirmó en una entrevista con France Football que "los grandes jugadores como Messi siempre estarán en la lista del PSG. Ahora obviamente no es el momento de hablar de eso ni de soñarlo, pero estamos sentados en la mesa de quienes siguen este tema de cerca".



"Desde que hemos llegado no hemos tenido tiempo prácticamente de hablar de nada con Leo y el presidente, del mercado ahora y del mercado futuro, estamos centrados en como llegar a la mejor forma para competir y ganar partidos", dijo Pochettino a la Cadena Ser.

ADEMÁS: Dos partidos de suspensión a Messi por su roja en la Supercopa



El técnico argentino también se refirió a su estrella francesa Kylian Mbappé, pretendido por el Real Madrid, según la prensa española.



"Tenemos muy buena relación y él está muy contento de estar en París, veremos qué sucede, pero no tengo ninguna duda de que Kilian ama estar aquí en París", añadió Pochettino.



"Creo que el club está trabajando, haciendo un esfuerzo para renovar a los jugadores que creen que son importantes. Está claro que Kylian es un jugador con un potencial enorme y ¿qué entrenador no quisiera tener a Mbappé en el equipo por mucho tiempo?", concluyó el técnico argentino.

LE PUEDE INTERESAR: El Barcelona busca la Supercopa ante el Athletic