EEUU se medirá a Trinidad y Tobago en partido amistoso el 31 de enero

ORLANDO, ESTADOS UNIDOS.- La selección de fútbol de Estados Unidos abrirá su campaña 2021 con un partido amistoso el 31 de enero en Orlando contra Trinidad y Tobago, rumbo a varios eventos previstos para este año como la clasificación para la Copa del Mundo del 2022.



El partido seguirá al campo de entrenamiento actual del equipo en Bradenton, Florida, donde jugadores establecidos de la selección de mayores y la escuadra Sub-23 entrenan con el técnico principal, Gregg Berhalter, y el entrenador de la Sub-23, Jason Kreis, hasta el 24 de enero.

Se espera que Berhalter pueda sacar a algunos de los jugadores de la Sub-23, que se están preparando para la clasificación olímpica de CONCACAF en México en marzo próximo, para el partido contra Trinidad y Tobago.



"Es bueno poder competir después de un campo de entrenamiento intensivo", aclaró Berhalter. "Los muchachos han estado trabajando duro y agradecemos la oportunidad de jugar contra un rival regional como Trinidad y Tobago".



Antes de que comience en septimbre la clasificación regional de CONCACAF para la Copa del Mundo de 2022, los jugadores estadounidenses participarán en la Final Four de la Liga de Naciones de CONCACAF y en la Copa Oro en julio.



Por la pandemia de coronavirus, que irrumpió en 2020, US Soccer ha implementado protocolos de seguridad covid-19 para el campamento y para el partido contra Trinidad, lo que permitirá un número limitado de espectadores en el Estadio Exploria, sede de las Grandes Ligas de béisbol.



"Debido a las condiciones cambiantes relacionadas con la pandemia global, la capacidad para el evento se limitará a 4,500 espectadores", refirió US Soccer en un comunicado.

