El futuro de Messi domina un 'mercato' confinado

PARÍS, FRANCIA.- El futuro de Lionel Messi, quien quedará libre de contrato en junio, y con la posibilidad de abandonar el Barcelona a coste cero, pondrá algo de pimienta a un 'mercato' que se abre el viernes en Europa y que será 'a priori' discreto, con numerosos clubes en dificultades económicas.



"No tengo nada claro", aseguró la estrella argentina del Barça el domingo en la cadena de televisión La Sexta. Pero con 33 años, el hombre con seis Balones de Oro es objeto de deseo de los grandes de Europa (PSG, Manchester City...).

También el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, llega al término de su contrato, pero el club blanco cuenta con más opciones de conservar a su estandarte.



La continuidad en los dos 'gigantes' del fútbol español de Messi y de Ramos, cuya marcha este enero se antoja improbable, ocupará mucha tinta en las páginas de fichajes, a falta de traspasos más consistentes.



'Culés' y 'Merengues', sacudidos por la pandemia en un momento en que invertían grandes sumas en la renovación de sus estadios, el Camp Nou y el Santiago Bernabéu, no cuentan con músculo económico para hacer frente a grandes desembolsos.



En la más modesta Ligue 1 francesa, los casos no son de la envergadura de Messi, pero estrellas de clubes galos están en la misma situación; Florian Thauvin en el Marsella y el neerlandés Memphis Depay en Lyon.



"Prolongar contratos en esta situación de incertidumbre es difícil para todos los clubes", explica el director de fútbol del Marsella, el español Pablo Longoria.

¿Pochettino con Eriksen?

'Flotov' podría pues abandonar el Olympique de Marsella en unas semanas, si el club galo opta por venderlo a un precio inferior antes de que se pueda ir gratis en unos meses.



Aunque en ningún caso sería por los 80 millones de euros en los que se tasaba al jugador hace un año y medio.



Pero el covid-19 ha dejado secuelas y el Marsella necesita dinero y aligerar su masa salarial.



En parecida situación se halla el Lyon con su capitán neerlandés, quien sueña con un club más grande y sonó para el Barça.



Y el nuevo entrenador del PSG, Mauricio Pochettino, podría llegar con un regalo bajo el brazo. Los medios mencionan al volante danés Christian Eriksen (Inter de Milán), al que ya tuvo a sus órdenes en el Tottenham.



Los clubes de la Premier no han sido los más ahorradores en el pasado 'mercato', como demostró el Chelsea. Pero el periodo de fichajes del nuevo año (2 enero-1 febrero), el primero después del Brexit, se anuncia más tranquilo, con quizá más salidas que llegadas.

Lastrado por varias lesiones en la defensa, el vigente campeón Liverpool podría verse tentado de reforzar esa parcela, pero las oportunidades de calidad y a precio asequible no abundan.



Pep Guardiola también dejó caer que el Manchester City no reforzaría el ataque, mientras que Chelsea y Tottenham no tienen necesidades especiales.



Los grandes equipos ingleses esperan liberarse de los jugadores que cuentan con menos minutos de juego.

Alaba también libre

Liverpool (Divock Origi, Xherdan Shaqiri), Tottenham (Dele Alli), Manchester United (Odion Ighalo, Daniel James), Chelsea (Fikayo Tomori), Arsenal (Sokratis Papastathopoulos), todos ellos cuentan con algún jugador que no entra en los planes del entrenador.



En Italia, Antonio Conte, aún no recuperado de la eliminación en Champions, cargó las tintas contra su plantilla. Espera reforzar a su Inter en busca del 'Scudetto'.



La Juventus, sexta antes del parón, pero con un partido menos, en principio no hará grandes movimientos. Optarán por dar tiempo a que se afiance el proyecto de Andrea Pirlo.



El vigente nueve veces campeón del 'Calcio' podría en todo caso deshacerse de Sami Khedira y Federico Bernardeschi, que no juegan.



Por último, tampoco se esperan movimientos en Alemania. Tradicionalmente el Bayern es poco activo en el 'mercato' de enero.



El caso más caliente es el del defensa austríaco David Alaba. Su contrato expira en junio, el Real Madrid le sigue los pasos, pero el Bayern no está dispuesto a soltarlo.



El presidente del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, ya avisó de que "no habrá casi actividad en el 'mercato'", pandemia obliga.

Sí debería reforzarse su gran rival, el Schalke 04, último en la tabla.



El club de Gelsenkirchen busca al menos un defensor y un delantero centro. Al menos hay un comprador...