Cristiano Ronaldo celebra con victoria y un doblete en su partido 100 con la Juve

GENOA, ITALIA.- La Juventus de Turín (4º, 23 puntos) se impuso 3-1 al Genoa fuera de casa (3-1) en la undécima fecha de la Serie A, y su estrella Cristiano Ronaldo anotó un doblete en su partido 100 con la 'Vecchia Signora'.



La Juve regresaba al campeonato doméstico luego de su clasificación a octavos de final de la Champions League como primera de grupo tras su victoria el martes ante el FC Barcelona en el Camp Nou (3-0).

A pesar de un dominio estéril en el primer acto, el argentino Paulo Dybala encontró el camino del gol con un potente disparo con la zurda (57).



Los locales respondieron con un gol de Stefano Sturaro (61) a pase del joven Luca Pellegrini, cedido por los 'Bianconerri'.



Pero Cristiano Ronaldo resolvió el choque al convertir sendos penales (77, 89), el primero provocado por el colombiano Juan Cuadrado, que se unieron a los dos lanzamientos desde los once metros ejecutados con acierto ante el Barça.



El astro luso, que disputaba su partido 100 con la Juve suma 79 goles con el club al que llegó en 2018.



Horas antes, la Roma (6º, 21 puntos) aplastó al Bolonia (5-1), con un gol de Edin Dzeko, que se convirtió en el tercer máximo realizador del club 'giallorosso'.



Con sus cinco goles anotados en el primer tiempo, lo que no lograban desde los años 30, los capitalinos no dieron pie al suspense en la cancha del Bolonia (12º).



Luego de un gol de Andrea Poli en propia (5), Edin Dzeko se convirtió en el tercer máximo goleador de la historia del club de la Loba, con su 111º gol con la Roma (10).

Lorenzo Pellegrini (15), el francés Jordan Verretout (35) y el armenio Henrikh Mkhitaryan (44) se unieron al festival. El Bolonia sufrió su tercera derrota en casa esta temporada.



Y en el estadio Diego Armando Maradona, el Napoli sufrió para superar a la Sampdoria (2-1). El conjunto de Genaro Gattuso tuvo que esperar al minuto 53, ya con el mexicano Hirving Lozano sobre el césped, para igualar el 0-1 previo de la Sampdoria obra del checo Jakub Jankto (20).



El internacional mexicano, que anotó de cabeza su sexta diana esta temporada, dio también el pase de gol en el tanto de Andrea Petagnia (68).



El Nápoles se instaló en el podio (3º, 23 puntos) y se colocó a tres puntos del líder AC Milan antes de su partido ante el Parma (19H45 GMT)



Clasificado por segunda vez consecutiva a octavos de la Liga de Campeones, el Atalanta no acusó el cansancio y dominó 3-0 a la Fiorentina (17º).



En el primer choque del domingo, después de quedar fuera de toda competición europea esta temporada el miércoles, el Inter de Milán se dio un respiro al remontar en los últimos minutos al Cagliari (11º) por 3-1.



El equipo local se adelantó con un gol de Riccardo Sottil (42) y lideró el marcador hasta apenas quince minutos para el final, momento en que el Inter puso la directa y empató por medio de Nicolò Barella (77), se adelantó con un cabezazo de Danilo D'Ambrosio (84) y cerró el resultado a través de Romelu Lukaku (90+4).

Con esta victoria sobre la campana, los 'nerazzurri' vuelven al segundo puesto de la clasificación con 24 puntos.