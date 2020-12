Barcelona dará un descanso a Messi otra vez en la Champions

Koeman recalcó que Messi no deja de ser una pieza fundamental del Barça.

BARCELONA, ESPAÑA.-Lionel Messi volverá a recibir a descanso en la Liga de Campeones.



El delantero argentino, el arquero Marc-André ter Stegen y el volante brasileño Philippe Coutinho no fueron convocados por el Barcelona de cara a la visita a Ferencváros por la penúltima fecha del Grupo G. Los azulgranas aseguraron su presencia en los octavos de final tras enlazar victorias en sus primeros cuatro partidos de la llave.



Messi también se quedó en casa para el compromiso ante el Dínamo de Kiev, disputado en Ucrania la semana pasada, al igual que el volante holandés Frenkie de Jong.



El técnico Ronald Koeman señaló el martes que las circunstancias se prestaron para hacer rotaciones.



“No es habitual, lo entiendo. Pero en este calendario, había dos momentos para descansar para Leo, el de Kiev y el de mañana", dijo Koeman. "A partir de mañana ya no habrá más momentos para descansar”.

LEA: Las emotivas palabras de Ronaldo tras la muerte de Diego Maradona



“A Leo siempre le gusta jugar y es bueno que tenga esta mentalidad, pero hablé con él y le pregunté, aunque la decisión final siempre es del entrenador”, añadió Koeman. "En el resto de la temporada puede que no descanse más porque jugamos cada tres días”.



Koeman recalcó que Messi no deja de ser una pieza fundamental del Barça.



“Leo siempre es Leo. Tiene mucha importancia”, dijo Koeman. “A principio de temporada puede que le haya costado más. No tiene por qué marcar 30 goles. Pero está trabajando bien. Sigue siendo un jugador importantísimo en el ataque”.



Koeman indicó que la ausencia de Messi abre la puerta para que otros reciban más minutos.



“Quiero dar oportunidades a otros jugadores y el partido del sábado (en La Liga española) es muy importante. Necesitamos ganar”, sostuvo.



El Barcelona, séptimo en el torneo doméstico, visitará el sábado al recién ascendido Cádiz.



En la Champions, el club catalán mantienen una diferencia de tres puntos sobre la Juventus. Los italianos reciben al Dínamo el miércoles y visitarán al Barcelona en la última jornada.



Otros ausentes el miércoles por culpa de lesiones serán Gerard Piqué, Ansu Fati, Sergi Roberto y Samuel Umtiti.