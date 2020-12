Las emotivas palabras de Ronaldo tras la muerte de Diego Maradona

MADRID, ESPAÑA.-El exjugador brasileño Ronaldo Nazario recordó con mucho pesar a su ídolo, Diego Armando Maradona -fallecido el pasado 25 de noviembre-.



“Diego deja un legado en el fútbol inolvidable y cambió la vida de mucha gente”, además, dijo estar eternamente agradecido por la inspiración que le dio a lo largo de su carrera.

LEA: Médico de Maradona declara ante fiscalía por causa de muerte del futbolista



Durante una conferencia de prensa, el presidente del Real Valladolid, remarcó que “cada uno lleva su vida privada como puede, y no debe ser juzgado por ello”.



Además, contó que la muerte el astro argentino lo tomó por sorpresa y que siete una profunda tristeza, porque “era una persona cercana, espectacular, feliz y alegre que nos enamoró a todos, que dejó un legado increíble”.

ADEMÁS: "¿Quieren saber de qué soy responsable?": Médico de Diego Maradona



Ronaldo recordó que su ídolo le dio un regalo, que hasta el día de hoy, guarda con un profundo cariño. "Maradona me contó que su hija le regaló ambos relojes y por eso no se los quitaba nunca. Pero cuando acabó la cena me regaló uno de ellos y yo no quería aceptarlo. Él se enfadó y me lo quedé. Lo guardaré toda mi vida como recuerdo de su generosidad, amabilidad, y del ser humano que era”.

+Leopoldo Luque, el médico de Maradona acusado de negligencia