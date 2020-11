El Barcelona busca impulso ante el Dinamo de Kiev

BARCELONA, ESPAÑA.- El Barcelona, mermado por las bajas y las dudas, visita el martes al Dinamo de Kiev en la cuarta jornada de la Liga de Campeones (20h00 GMT) en busca de una victoria que ate el pase a octavos de final.



El equipo azulgrana encabeza el grupo G con nueve puntos, tres más que la Juventus, segundo clasificado y lejos del Dinamo y el Ferencvaros, ambos con un punto.



Una victoria permitiría a los azulgranas asegurarse los octavos de final, pero, sobre todo, ayudaría a difuminar la dura derrota liguera del sábado pasado frente al Atlético de Madrid (1-0), que ha vuelto a suscitar dudas sobre el juego barcelonista.

VEA: Real Sociedad no afloja y recupera el liderato de La Liga



"No estoy satisfecho como entrenador del Barcelona" por los resultados, pero "mi energía está con mi trabajo, estoy contento con el trabajo que están haciendo los jugadores", dijo Koeman este lunes.



"En general hay que mejorar", añadió el técnico azulgrana.

Descanso para Messi

En plena reconstrucción, el equipo azulgrana echa de menos el liderazgo de Lionel Messi, que no acaba de arrancar esta temporada.



El astro argentino apenas lleva seis goles en once partidos oficiales esta temporada, unas cifras inferiores a otros años y el martes no estará en Kiev.



"Hemos decidido no llevar a Leo ni a Frenkie (de Jong) porque la situación en la Champions es bastante cómoda y estos jugadores necesitan un descanso", afirmó Koeman.



Inmerso en un marasmo institucional y financiero, el Barça ve también como la acumulación de partidos hace mella.

VEA TAMBIÉN: Te quedan pocos días para inscribirte en la vuelta EL HERALDO



El sábado cayeron Gerard Piqué con una lesión de ligamentos en la rodilla derecha, y Sergi Roberto, con una rotura muscular, que los tendrá alejados muchas semanas de los campos.

La baja de Piqué, deja al Barça con el francés Clement Lenglet como su único central operativo, dado que el también galo Samuel Umtiti y el uruguayo Ronald Araujo también están lesionados, lo que probablemente lleve a Koeman a mirar a la cantera.



A los problemas en la zaga, se une la baja de larga duración del también lesionado Ansu Fati, que había sido uno de los hombres más en forma en este inicio de temporada.

Calendario cargado

Un rosario de bajas para encarar primero al Dinamo el martes y después tres semanas con partidos prácticamente cada tres días, en las que se decidirá el pase a octavos de final de la Liga de Campeones.



"Es de locos pensar en cómo tenemos que jugar así", dijo Koeman respecto a la cantidad de encuentros, llamando a la FIFA y a la UEFA a una reflexión.



Frente al equipo ucraniano es también poco probable que pueda estar el centrocampista Sergio Busquets, que sufrió un esguince en la rodilla durante la tregua internacional con España.



Duodécimo en LaLiga, a 12 puntos del líder, la Real Sociedad, el Barça puede intentar consolarse en la Liga de Campeones el martes, donde lleva tres triunfos en tres partidos.



Una nueva victoria frente a un equipo ucraniano al que ganó 2-1 en la ida de Barcelona, le permitiría asegurarse el pase a la siguiente ronda del torneo continental.

VEA TAMBIÉN: Arsenal se atasca y empata 0-0 ante Leeds



El Dinamo de Kiev llega al encuentro en busca de una victoria que le afiance en el tercer puesto de la llave, por delante del Ferencvaros, lo que le permitiría jugar la Europa League.



Los ucranianos siguen sufriendo el duro golpe de la covid-19, aunque han recuperado a algunos jugadores que no pudieron estar contra el Barça en Barcelona como el portero Georgiy Buschan.



Equipos probables:



Barcelona: Ter Stegen - Dest, Mingueza, Lenglet, Alba - Pjanic, Aleñá - Dembélé, Coutinho, Pedri - Griezmann. Entrenador: Ronal Koeman (NED)



Dinamos de Kiev: Bushchan - Kędziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev - Shaparenko, Shepeliev, Garmash, Buyalskiy, De Pena - Supryaha. Entrenador: Mircea Lucescu (ROM)



Árbitro: Matej Jug (SLO)

LE PUEDE INTERESAR: Nuevo golpe al Barcelona tras confirmación de lesión de ligamentos de Piqué