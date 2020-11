El grande de Europa que habría rechazado a Cristiano Ronaldo

TURÍN, ITALIA.- De acuerdo con la prensa italiana la Juventus tiene decidido vender a Cristiano Ronaldo para la próxima temporada debido al fuerte impacto económico que ha sufrido el campeón italiano a raíz de la pandemia del covid-19.

A pesar de que CR7 está teniendo una gran tercera temporada, la vecchia signoria planea recuperar una parte de los 100 millones de euros que pagó en 2018 al Real Madrid antes de que finalice su vínculo en 2022.

LEA TAMBIÉN: Expreparador físico revela que Cristiano Ronaldo planea jugar hasta los 41 años

Debido al impacto financiero de la pandemia, la Juve estaría emprendiendo una renovación en su plantilla para la próxima temporada, por lo que la venta del astro portugués no solo le significaría el ingreso de dinero a sus arcas, si no también el ahorro de los 31 millones de euros anuales que le representa su ficha, la más alta en el fútbol italiano.

Lo despreció un grande de Europa

Según el periodista español Eduardo Inda, el agente del crack luso, Jorge Méndez, ha ofrecido a Cristiano a distintos clubes y hubo un equipo grande que ya lo rechazó; el Bayern Múnich.

Al parecer el vigente campeón de Europa se siente conforme con su delantera conformada por el polaco Robert Lewandowski (quien podría ganar The Best este año), Leroy Sané, Serge Gnabry, Kingsey Coman o Douglas Costa, por lo que no habría un espacio pára Ronaldo.

FOTOS: Así es el lujoso Bugatti de Cristiano Ronaldo; solo hay 10 en el mundo

Hasta el momento se sabe que los únicos clubes que podrían entrar en una carrera por Cristiano Ronaldo son el Paris Saint-Germain y el Manchester United, siendo los franceses los únicos que se han referido abiertamente al tema.

Por el lado de los diablos rojos se señala que ya lo habrían tentado con volver al club con el que dio el salto a la élite del fútbol mundial, por lo que el astro portugués lo estaría analizando.

VEA: El PSG podría fichar a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo en el Manchester United ganó su primer Balón de Oro en 2008, además de una Champions League, un Mundial de Clubes, tres Premier League y ocho títulos domésticos.