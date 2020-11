Un Brasil insulso vence 1-0 a Venezuela y lidera eliminatoria sudamericana

SAO PAULO, BRASIL.- Roberto Firmino salvó la papeleta de un Brasil insulso que echó de menos la creatividad de Neymar y Coutinho. Aunque ahora es líder solitaria del premundial sudamericano, la Seleçao sudó la gota gorda para vencer 1-0 este viernes a la colista Venezuela en Sao Paulo.



El atacante del Liverpool de Inglaterra alivió a una 'Canarinha' que controló sin angustias la posesión del balón, pero a la que le costó vulnerar la sólida defensa de la Vinotinto, que pese a su valiosa presentación se fue del estadio Morumbí con las manos vacías.



El delantero anotó su gol 16 con la diezmada verdeamarela en el minuto 66, luego de embocar un centro del lateral izquierdo Renan Lodi que cayó dentro del área chica del portero Wuilker Faríñez.



Con la victoria, la Seleçao, que además de los lesionados Neymar y Coutinho tampoco contó con Casemiro, infectado con covid-19, ajustó puntaje perfecto después de tres salidas. Los caribeños, por su parte, siguen en el fondo de la tabla sin puntos.



El Brasil de Tite defenderá su liderato contra Uruguay el martes en Montevideo. El mismo día Venezuela, dirigida por el portugués José Peseiro, recibirá a Chile en Caracas.

Sin magia

Empujado por las dos victorias categóricas en el debut premundialista, Brasil entró envalentonado a la cancha del Morumbí. Pero la lluvia que bañó a Sao Paulo hizo resbalar a los hombres de Tite, que encontraron en Venezuela un equipo organizado y compacto que los mortificó más de lo esperado.



Amos y señores de la posesión del balón, los brasileños tuvieron dificultades para convertir ese dominio en acciones de gol. Al menos en tantos válidos, pues el árbitro paraguayo Juan Benítez silenció los festejos de Richarlison y Douglas Luiz, en los minutos 7 y 41, cuando anuló las anotaciones por fuera de lugar y falta previa.



Las anulaciones fueron un 'flash-back' del 18 de junio de 2019, durante la Copa América. Ese día, en el mismo estadio, también sin Neymar, ambos equipos empataron sin goles y el VAR le revocó dos tantos a Brasil.



Aunque esta vez la Seleçao dificultó las labores de marca de su adversario con movilidad constante de sus atacantes, sintió las ausencias de Neymar y Coutinho para maquilar los detalles finales de sus ofensivas.



Sin ambos, el lateral Renan Lodi estuvo más solo y no tuvo la profundidad por la izquierda como contra Bolivia y Perú.



Pese a su soledad, en un centro suyo, en el 33, por poco se quiebra el marcador. Gabriel Jesús bajó la pelota para Richarlison, pero el del Everton pateó incómodo y el remate se fue desviado.



Tite no tuvo problemas en revelar la alineación un día antes del juego, pero advirtió que se guardaba algunos secretos como parte de su estrategia. Su recelo, sin embargo, no significó buen fútbol para los suyos.



Firmino jugó como mediapunta, en una labor que ejerce en el Liverpool, Gabriel Jesús por la banda y Everton Ribeiro, llamado a conducir al equipo, oscilando entre las bandas y el centro.



Desde su nueva posición, Firmino puso a prueba a Wuilker Faríñez en un derechazo de fuera del área que el portero despejó al córner. Poco más en ataque para ambos equipos en la parte inicial.

Alivio

Venezuela, en la que brilló el sacrificio de los extremos Yeferson Soteldo y Darwin Machís, así como el despliegue de Junior Moreno en la contención, mantuvo con disciplina su marcado 4-5-1, con Salomón Rondón en punta.



Ante la solidez del rival, Tite no esperó mucho para remover el tablero. Para el inicio del complemento, dejó afuera a Douglas Luiz e ingresó a Lucas Paquetá.



Sin ser una tromba, el volante del Olympique de Lyon tejió redes con Ribeiro que fueron acercando a Brasil a la victoria. En una alianza con el del Flamengo, a la que se unió Lodi, llegó el gol que calmó los ánimos de una 'Canarinha' desesperada.



El lateral del Atlético de Madrid centró y Firmino simplemente empujó la pelota para hundir las esperanzas de Venezuela. Ningún equipo, en la historia del clasificatorio sudamericano, ha ido a una Copa Mundo sin sumar en los primeros tres juegos.



La Vinotinto, si la estadística se cumple, seguirá como la única selección de la región que no ha ido a un Mundial.



Pese a la anotación, la intranquilidad de Tite era visible. Sus gritos y órdenes se colaron por la transmisión televisiva, y retumbaron en un Morumbí sin 'torcida'.



Venezuela, la llamada Cenicienta de Sudamérica, complicó a los pentacampeones. Sin magia, a Brasil solo le resta celebrar el puntaje.